Úszógumigyilkos zöldségek: ha ezeket eszed, gyorsabban lemennek a pluszkilók

A mozgás mellett oda kell figyelni az étkezésre is, ha le akarjuk dobni magunkról a pluszkilóinkat. Szerencsére vannak olyan zöldségek, amelyek extra segítséget adhatnak – írja a mindmegette.hu.

Fotó: pexel

A zöldségekről általánosan elmondható, hogy alacsony a kalóriatartalmuk, ellenben sok vitamin, ásványi anyag, víz és rost található bennük, ez utóbbira pedig nagy szükségünk van ahhoz, hogy egészségesen működjön a bélrendszerünk. Egy dietetikus szerint van viszont két zöldség, amelyekből érdemes lenne többet fogyasztani, főleg akkor, ha fogyni szeretnénk.

1. Articsóka

Pam Hartnett dietetikus szerint az articsóka megvédi a bélrendszerünket az ártalmas baktériumoktól. Az articsókában megtalálható az inulin (vízben oldható rost), ami egy prebiotikum, és tápanyagként szolgál a bélben lévő jó fajta baktériumok számára, így valóban nagy segítségünkre lehet. Az articsókát felhasználhatjuk salátákhoz, krémleveshez, de akár omletthez is adhatjuk.

2. Spárga

A szakember szerint az articsóka mellett a másik szuperélelmiszer a spárga, ugyanis rendkívüli módon képes megdolgoztatni az anyagcserét. Az articsókához hasonlóan a spárga is tele van rostokkal, így inulinnal is, jótékony hatásai között pedig szerepel az is, hogy megelőzhető vele a puffadás. A spárga is segíti a bél mikrobiomjának erősödését, amely hozzájárulhat a súlycsökkentéshez.