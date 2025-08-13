50 éves az ország első autópálya menti bisztrója, az Omega is sokszor volt itt vendég

Az M7-es autópálya átadásával együtt nyitott a Fehérvár Bisztró, azóta is ugyanaz a Szakály család működteti. Ma már M7 Bisztró a neve, de őrzi a hagyományokat és a minőséget.
A Fehérvár Bisztró, Albapark, és most már évek óta M7 Bisztró ikonikus hely a magyar autópálya menti vendéglátásban. 1975 augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit, és az elmúlt fél évszázad alatt ugyanaz a Szakály család működtette, apáról fiúra örökítve a gasztronómiai vállalkozást.
Állandó vendég volt itt az Omega együttes, gyakran megfordult benne Somló Tamás, a Pa-Dö-Dő és sokan mások, de járt itt Kern András is, úton a Balaton felé. A székesfehérvári pihenő- és étkezőhely méltán lett – nemcsak elsősége miatt – ikonikus vendéglátóhelye a magyar autópálya menti gasztronómiának.
„Még a kezdet kezdetén Kern művész úr is betért hozzánk a kutyájával, de mondtam, hogy sajnos azzal nem jöhet be, mire udvariasan sarkon fordult. Évekkel később ismét erre járt, akkor meg a cigaretta miatt nem tudott maradni. Az ajtóban csak annyit kérdezett: »Megint mi baj van velem?«” – mesélte Szakály Antal, aki 50 évvel ezelőtt megnyitotta az első autópálya menti vendéglátóhelyet, amelyet ma már a fia, Attila visz tovább.
A születésnap alkalmából tesztelt óriás májgombócleves, a szinte főzelék sűrűségű, hússal, zöldséggel gazdag húsleves, a faszénen grillezett sültek, a ropogós, fűszeres halsteak, a virágos stíriai metélt, a giga krémeskocka mind-mind magyarázat arra, hogy miért válhatott és maradhatott ikonikus vendéglátóhellyé fél évszázadon át töretlenül az M7 Bisztró.
Az 50 éves fennállás méltó megünneplésére az év folyamán még számos régi és új meglepetéssel, visszakacsintással és friss élménnyel készülnek Szakályék és vendégszerető csapatuk a hozzájuk betérőknek.
1975. augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit Magyarország első autópálya menti vendéglátóhelye, akkori nevén Fehérvár Bisztró.
A Fehérvár Bisztró konyhatechnológiai terveit édesapám készítette el a Fejér Megyei Vendéglátóipari Vállalat munkatársaként. A nyolcvanas évek közepén már vezetőként tért vissza ide, majd a kilencvenes évek elején – a privatizáció időszakában – tulajdonossá vált
– tudtuk meg az étterem jelenlegi tulajdonosától, Szakály Attilától.
Na, de hogy kerül bele az M7 Bisztró fél évszázados gasztrotörténetébe Schwab Richárd neve?
„Schwab Richárd egy nagyon híres gasztronómus volt, aki a Fejér Megyei Vendéglátóipari Vállalatnál igazgatóhelyettesként működött, és az én közvetlen főnököm volt. Azt is mondhatom, hogy egy atyai-baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Ez a kapcsolat egészen a haláláig tartott, és nagyon megbecsültük egymást. Hihetetlen szakmai tudással rendelkezett, a szakma legapróbb részleteiben is otthon volt. A fia, dr. Schwab Richárd pedig gasztroenterológus lett, és tulajdonképpen azt, amit az édesapja a vendéglátós szakmában megálmodott és végrehajtott, a fia egészségügyi vonalon leképezte, követte és forradalmi, új szabályokat hozott létre, amelyeket a gyakorlat igazolt” – avatott be a gasztronómia és a gasztroenterológia találkozásába az 50 éves M7 Bisztróban Szakály Antal.
Különös idők voltak ezek
– emlékezett vissza a hely megálmodója, a ma már nyugdíjas éveit élvező Szakály Antal, aki évekig irányította a legendás helyet. Akkor még teljesen rapszodikus volt a forgalom az autópályán, a statisztikai adatok szerint csupán napi 5-8000 autó fordulhatott meg rajta, ez a szám ma már minimum a tízszerese, azaz egy forró nyári napon közel százezer autó is áthalad az M7-esen.
„Örömmel vettük észre, hogy hamar felfigyeltek ránk, mint a Budapestről Balatonra vezető út első és akkor még egyetlen pihenőhelyére. Sokan visszatérő vendégek lettek, ismerősként üdvözölhettünk családokat, üzleti ügyekben utazókat egyaránt. Ekkor készült először a cukrászüzemünkben – Kovács Ferencné Erzsike jóvoltából – az ikonikus fahéjas csigánk, amelyért sokan még ma is beugranak hozzánk, hiszen azóta is az eredeti recept szerint készítjük.”
Bár sok minden változott, a vendégek hűsége és ízlése ismerős maradt. Az M7 Bisztró közönsége elsősorban a házias ízeket keresi.
„A péktermékek közül nem csupán a fahéjas csiga, de a sajtos pogácsa, a virslis roló és a túrós batyu is az első naptól kezdve a kínálat része. Vannak örök kedvencek, amelyek nem maradhatnak el, így az étlap alappillérei közé tartozik az erőleves májgombóccal, a babgulyás, és természetesen a rántott sertésborda és a magyar konyha egyik fő jelképe, a sertés- és marhapörkölt is” – sorolja Szakály Attila, aki jelenleg 20 fős csapattal vezeti a vendéglátóhelyet. A kínálatban szerepelnek a faszénen grillezett sültek is.
A jubileumi év mérföldkő: elindult egy stratégiai együttműködés a hazai gasztronómia egyik legismertebb szereplőjével, a Costes Csoporttal, de Szakályék továbbra is garantálják az eddig megszokott családias vendéglátást és a házias-hazai minőséget.
