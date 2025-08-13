RETRO RÁDIÓ

50 éves az ország első autópálya menti bisztrója, az Omega is sokszor volt itt vendég

Az M7-es autópálya átadásával együtt nyitott a Fehérvár Bisztró, azóta is ugyanaz a Szakály család működteti. Ma már M7 Bisztró a neve, de őrzi a hagyományokat és a minőséget.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.08.13. 14:00
A Fehérvár Bisztró, Albapark, és most már évek óta M7 Bisztró ikonikus hely a magyar autópálya menti vendéglátásban. 1975 augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit, és az elmúlt fél évszázad alatt ugyanaz a Szakály család működtette, apáról fiúra örökítve a gasztronómiai vállalkozást.

M7 Bisztró
Apa és fia, Szakály Antal és Attila az M7 Bisztróban (Fotó: Fodor Erika)

Állandó vendég volt itt az Omega együttes, gyakran megfordult benne Somló Tamás, a Pa-Dö-Dő és sokan mások, de járt itt Kern András is, úton a Balaton felé. A székesfehérvári pihenő- és étkezőhely méltán lett – nemcsak elsősége miatt – ikonikus vendéglátóhelye a magyar autópálya menti gasztronómiának

Tyúkhúsleves gazdagon (Fotó: Fodor Erika)

„Még a kezdet kezdetén Kern művész úr is betért hozzánk a kutyájával, de mondtam, hogy sajnos azzal nem jöhet be, mire udvariasan sarkon fordult. Évekkel később ismét erre járt, akkor meg a cigaretta miatt nem tudott maradni. Az ajtóban csak annyit kérdezett: »Megint mi baj van velem?« – mesélte Szakály Antal, aki 50 évvel ezelőtt megnyitotta az első autópálya menti vendéglátóhelyet, amelyet ma már a fia, Attila visz tovább.

@fezstory Fél évszázada családi vállalkozásban működik az M7 Bisztró Fehérváron, az autópályánál.#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

A születésnap alkalmából tesztelt óriás májgombócleves, a szinte főzelék sűrűségű, hússal, zöldséggel gazdag húsleves, a faszénen grillezett sültek, a ropogós, fűszeres halsteak, a virágos stíriai metélt, a giga krémeskocka mind-mind magyarázat arra, hogy miért válhatott és maradhatott ikonikus vendéglátóhellyé fél évszázadon át töretlenül az M7 Bisztró. 

@fezstory 50 éves az első autópálya menti vendéglátóhely. Az egykori Fehérvár Bisztrót Szakály Antal nyitotta meg- ma M7 Bisztró néven várják a vendégeket, a családi vállalkozást már a fia, Attila viszi tovább.#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Az 50 éves fennállás méltó megünneplésére az év folyamán még számos régi és új meglepetéssel, visszakacsintással és friss élménnyel készülnek Szakályék és vendégszerető csapatuk a hozzájuk betérőknek. 

A „halasok” is találnak kedvükre valót! (Fotó: Fodor Erika)

Az M7 Bisztró családi vállalkozás

1975. augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit Magyarország első autópálya menti vendéglátóhelye, akkori nevén Fehérvár Bisztró. 

Vegetáriánus lasagne is van! (Fotó: Fodor Erika)

A Fehérvár Bisztró konyhatechnológiai terveit édesapám készítette el a Fejér Megyei Vendéglátóipari Vállalat munkatársaként. A nyolcvanas évek közepén már vezetőként tért vissza ide, majd a kilencvenes évek elején – a privatizáció időszakában – tulajdonossá vált

– tudtuk meg az étterem jelenlegi tulajdonosától, Szakály Attilától.

@fezstory Szakály Antal 50 éve nyitotta meg a Fehérvár Bisztrót, gasztronómus barátja, Schwab Richárd támogatásával. #nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Na, de hogy kerül bele az M7 Bisztró fél évszázados gasztrotörténetébe Schwab Richárd neve? 

Schwab Richárd egy nagyon híres gasztronómus volt, aki a Fejér Megyei Vendéglátóipari Vállalatnál igazgatóhelyettesként működött, és az én közvetlen főnököm volt. Azt is mondhatom, hogy egy atyai-baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Ez a kapcsolat egészen a haláláig tartott, és nagyon megbecsültük egymást. Hihetetlen szakmai tudással rendelkezett, a szakma legapróbb részleteiben is otthon volt. A fia, dr. Schwab Richárd pedig gasztroenterológus lett, és tulajdonképpen azt, amit az édesapja a vendéglátós szakmában megálmodott és végrehajtott, a fia egészségügyi vonalon leképezte, követte és forradalmi, új szabályokat hozott létre, amelyeket a gyakorlat igazolt” – avatott be a gasztronómia és a gasztroenterológia találkozásába az 50 éves M7 Bisztróban Szakály Antal.

Erzsike legendás fahéjas csigája 50 éve siker az M7 Bisztróban (Fotó: Fodor Erika)

Fahéjas csiga

Különös idők voltak ezek 

– emlékezett vissza a hely megálmodója, a ma már nyugdíjas éveit élvező Szakály Antal, aki évekig irányította a legendás helyet. Akkor még teljesen rapszodikus volt a forgalom az autópályán, a statisztikai adatok szerint csupán napi 5-8000 autó fordulhatott meg rajta, ez a szám ma már minimum a tízszerese, azaz egy forró nyári napon közel százezer autó is áthalad az M7-esen

M7-es Stíriai metélt – ehető virágokkal (Fotó: Fodor Erika)

„Örömmel vettük észre, hogy hamar felfigyeltek ránk, mint a Budapestről Balatonra vezető út első és akkor még egyetlen pihenőhelyére. Sokan visszatérő vendégek lettek, ismerősként üdvözölhettünk családokat, üzleti ügyekben utazókat egyaránt. Ekkor készült először a cukrászüzemünkben – Kovács Ferencné Erzsike jóvoltából – az ikonikus fahéjas csigánk, amelyért sokan még ma is beugranak hozzánk, hiszen azóta is az eredeti recept szerint készítjük.”

Szakályéknál ilyen az óriás májgombóc a levesben (Fotó: Fodor Erika)

Babgulyás és marhapörkölt

Bár sok minden változott, a vendégek hűsége és ízlése ismerős maradt. Az M7 Bisztró közönsége elsősorban a házias ízeket keresi. 

Szakály Antal szívesen ebédel ma is az 50 éve általa nyitott konyhán (Fotó: Fodor Erika)

„A péktermékek közül nem csupán a fahéjas csiga, de a sajtos pogácsa, a virslis roló és a túrós batyu is az első naptól kezdve a kínálat része. Vannak örök kedvencek, amelyek nem maradhatnak el, így az étlap alappillérei közé tartozik az erőleves májgombóccal, a babgulyás, és természetesen a rántott sertésborda és a magyar konyha egyik fő jelképe, a sertés- és marhapörkölt is” – sorolja Szakály Attila, aki jelenleg 20 fős csapattal vezeti a vendéglátóhelyet. A kínálatban szerepelnek a faszénen grillezett sültek is.

Klasszikus rakott kel az M7-ben (Fotó: Fodor Erika)

A jubileumi év mérföldkő: elindult egy stratégiai együttműködés a hazai gasztronómia egyik legismertebb szereplőjével, a Costes Csoporttal, de Szakályék továbbra is garantálják az eddig megszokott családias vendéglátást és a házias-hazai minőséget.

 

