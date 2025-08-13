50 éves az ország első autópálya menti bisztrója, az Omega is sokszor volt itt vendég

A Fehérvár Bisztró, Albapark, és most már évek óta M7 Bisztró ikonikus hely a magyar autópálya menti vendéglátásban. 1975 augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit, és az elmúlt fél évszázad alatt ugyanaz a Szakály család működtette, apáról fiúra örökítve a gasztronómiai vállalkozást.

Apa és fia, Szakály Antal és Attila az M7 Bisztróban (Fotó: Fodor Erika)

Állandó vendég volt itt az Omega együttes, gyakran megfordult benne Somló Tamás, a Pa-Dö-Dő és sokan mások, de járt itt Kern András is, úton a Balaton felé. A székesfehérvári pihenő- és étkezőhely méltán lett – nemcsak elsősége miatt – ikonikus vendéglátóhelye a magyar autópálya menti gasztronómiának.

Tyúkhúsleves gazdagon (Fotó: Fodor Erika)

„Még a kezdet kezdetén Kern művész úr is betért hozzánk a kutyájával, de mondtam, hogy sajnos azzal nem jöhet be, mire udvariasan sarkon fordult. Évekkel később ismét erre járt, akkor meg a cigaretta miatt nem tudott maradni. Az ajtóban csak annyit kérdezett: »Megint mi baj van velem?«” – mesélte Szakály Antal, aki 50 évvel ezelőtt megnyitotta az első autópálya menti vendéglátóhelyet, amelyet ma már a fia, Attila visz tovább.

A születésnap alkalmából tesztelt óriás májgombócleves, a szinte főzelék sűrűségű, hússal, zöldséggel gazdag húsleves, a faszénen grillezett sültek, a ropogós, fűszeres halsteak, a virágos stíriai metélt, a giga krémeskocka mind-mind magyarázat arra, hogy miért válhatott és maradhatott ikonikus vendéglátóhellyé fél évszázadon át töretlenül az M7 Bisztró.

Az 50 éves fennállás méltó megünneplésére az év folyamán még számos régi és új meglepetéssel, visszakacsintással és friss élménnyel készülnek Szakályék és vendégszerető csapatuk a hozzájuk betérőknek.

A „halasok” is találnak kedvükre valót! (Fotó: Fodor Erika)

Az M7 Bisztró családi vállalkozás

1975. augusztusában, az M7-es autópálya Fehérvárig tartó szakaszának átadásával egy időben nyitotta meg kapuit Magyarország első autópálya menti vendéglátóhelye, akkori nevén Fehérvár Bisztró.

Vegetáriánus lasagne is van! (Fotó: Fodor Erika)

A Fehérvár Bisztró konyhatechnológiai terveit édesapám készítette el a Fejér Megyei Vendéglátóipari Vállalat munkatársaként. A nyolcvanas évek közepén már vezetőként tért vissza ide, majd a kilencvenes évek elején – a privatizáció időszakában – tulajdonossá vált

– tudtuk meg az étterem jelenlegi tulajdonosától, Szakály Attilától.