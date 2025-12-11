Nem várnak karácsonyig: ezen a napon szakít a legtöbb pár

A december alapból az év egyik legstresszesebb hónapja az ajándékok, családi összejövetelek és programok összeszervezésével, viszont van a decembernek egy olyan pontja, amikor mindez váratlan fordulatot vehet. Ám míg a romantikus karácsonyi filmek világában az adventi időszak mindig az izgalommal teli első randikról szól, addig a valóságban ebben az időszakban, egészen pontosan december 11-én, azaz pont ezen a napon szakít legtöbb pár – a statisztiák szerint.

December 11-e – ezen a napon szakít a legtöbb pár a statisztikák szerint (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Meg van az oka, hogy miért ezen a napon szakít a legtöbb pár decemberben

Néhány évvel ezelőtt a Facebook-adatok elemzései alapján rájöttek, miért fárad el a legtöbb párkapcsolat az év utolsó hónapjára. A leggyakoribb pszichológiai tényező szerint az év vége és az újév közeledtével az emberek elgondolkoznak az életükről, az egész évben elért sikerekről, illetve az átélt kudarcokról. Ezek az elmélkedések, mérlegelések és összegzések sokaknál ara a kérdésre is választ adnak: érdemes-e tovább folytatni a párkapcsolatot vagy sem.

A pszichológiai szakértők szerint a téli ünnepek komoly kihívások elé állítja a kapcsolatokat. Ebben az időszakban derül ki, mennyire passzolnak egymáshoz a párok. Aki bizonytalanabb, előbb lép ki a kapcsolatból, mintsem megjátssza magát a karácsony szellemében.

Ezek a december 11-ei szakítások leggyakoribb okai:

Új év kezdetével tiszta lappal indulni

Szakértők szerint az év vége hagyományosan az újrakezdés időszaka, ezért sokan decemberben hoznak sorsfordító döntéseket – karrierváltást, költözést vagy egy kapcsolat lezárását.

Túl nagy a nyomás

A karácsonyi ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés anyagi és érzelmi stresszt okozhat, amit egy szakítással sokan egyszerűen elvágnak.

Közösségi média vs. valóság

A „tökéletes párok” képei miatt könnyű úgy érezni, hogy a saját kapcsolatunk nem felel meg az elvárásoknak, ami felerősítheti a kételyeket és a szakítási szándékot.

Az internetes eredmények alapján december 11-én történik a legtöbb szakítás, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ne a dátum, hanem a valódi érzések és az őszinte kommunikáció legyen a mérvadó, hiszen egy kapcsolat jövőjét nem az ünnepi időszak, hanem a kölcsönös tisztelet és szeretet formálja – írja a life.hu internetes portál.