Szakított a barátnőjével, azóta remekel Lamine Yamal

A Barcelona mindössze 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal alig egy hónapja jelentette be, hogy véget ért kapcsolata Nicki Nicole-lal. Az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje szerint a szakítás közös megegyezéssel történt, és jó viszonyban váltak el. A jelek szerint a fiatal támadót egy cseppet sem vetette vissza a magánéleti fordulat: a La Liga követői ugyanis egy meglepő statisztikai egybeesésre lettek figyelmesek.

Lamine Yamal a szakítás óta nem beszélt a magánéletéről / Fotó: David Ramos

Lamine Yamal új erőre kapott

A szezon eleji visszafogottabb teljesítményt és az ágyéksérüléséből való lábadozást követően Yamal az elmúlt hetekben szenzációs formában futballozik. Immár hat mérkőzésen lépett pályára szingliként, amelyekből ötöt megnyert a Barcelona, csupán a Chelsea tudta megállítani a Bajnokok Ligájában. A hónap során a szélső négy gólt és négy gólpasszt jegyzett, és szinte borítékolható, hogy november legjobb játékosának választják a spanyol élvonalban.

🚨𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Lamine Yamal has won all his games in La Liga since breaking up with Nicki Nicole, with 6 G/A in 4 games.



While Real Madrid failed to win any La Liga game. pic.twitter.com/P8wlPqglBg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 1, 2025

Azt, hogy valóban a párkapcsolati státuszának változása hozta-e a fellendülést, nehéz megmondani. Lehet, hogy csupán egy mókás statisztikáról van szó, ám több szurkoló is úgy véli, Yamal mintha koncentráltabban futballozna.

Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy az ősi rivális Real Madrid a szóban forgó szakítás óta egyetlen bajnoki mérkőzést sem tudott megnyerni. A botladozás következtében pedig újra a Barcelona mögött találja magát a La Liga tabelláján.