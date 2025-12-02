RETRO RÁDIÓ

Szakított a barátnőjével, azóta remekel Lamine Yamal

Meglepő statisztika látott napvilágot az FC Barcelona fiatal sztárjával kapcsolatban. Lamine Yamal a szakítása óta bomba formában focizik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Lamine Yamal szakítás Nicki Nicole Barcelona

A Barcelona mindössze 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal alig egy hónapja jelentette be, hogy véget ért kapcsolata Nicki Nicole-lal. Az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje szerint a szakítás közös megegyezéssel történt, és jó viszonyban váltak el. A jelek szerint a fiatal támadót egy cseppet sem vetette vissza a magánéleti fordulat: a La Liga követői ugyanis egy meglepő statisztikai egybeesésre lettek figyelmesek.

Lamine Yamal a szakítás óta nem beszélt a magánéletéről
Lamine Yamal a szakítás óta nem beszélt a magánéletéről / Fotó: David Ramos

Lamine Yamal új erőre kapott

A szezon eleji visszafogottabb teljesítményt és az ágyéksérüléséből való lábadozást követően Yamal az elmúlt hetekben szenzációs formában futballozik. Immár hat mérkőzésen lépett pályára szingliként, amelyekből ötöt megnyert a Barcelona, csupán a Chelsea tudta megállítani a Bajnokok Ligájában. A hónap során a szélső négy gólt és négy gólpasszt jegyzett, és szinte borítékolható, hogy november legjobb játékosának választják a spanyol élvonalban.

Azt, hogy valóban a párkapcsolati státuszának változása hozta-e a fellendülést, nehéz megmondani. Lehet, hogy csupán egy mókás statisztikáról van szó, ám több szurkoló is úgy véli, Yamal mintha koncentráltabban futballozna.

Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy az ősi rivális Real Madrid a szóban forgó szakítás óta egyetlen bajnoki mérkőzést sem tudott megnyerni. A botladozás következtében pedig újra a Barcelona mögött találja magát a La Liga tabelláján.

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A La Liga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a La Liga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu