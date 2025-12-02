Szakított a barátnőjével, azóta remekel Lamine Yamal
Meglepő statisztika látott napvilágot az FC Barcelona fiatal sztárjával kapcsolatban. Lamine Yamal a szakítása óta bomba formában focizik.
A Barcelona mindössze 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal alig egy hónapja jelentette be, hogy véget ért kapcsolata Nicki Nicole-lal. Az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje szerint a szakítás közös megegyezéssel történt, és jó viszonyban váltak el. A jelek szerint a fiatal támadót egy cseppet sem vetette vissza a magánéleti fordulat: a La Liga követői ugyanis egy meglepő statisztikai egybeesésre lettek figyelmesek.
Lamine Yamal új erőre kapott
A szezon eleji visszafogottabb teljesítményt és az ágyéksérüléséből való lábadozást követően Yamal az elmúlt hetekben szenzációs formában futballozik. Immár hat mérkőzésen lépett pályára szingliként, amelyekből ötöt megnyert a Barcelona, csupán a Chelsea tudta megállítani a Bajnokok Ligájában. A hónap során a szélső négy gólt és négy gólpasszt jegyzett, és szinte borítékolható, hogy november legjobb játékosának választják a spanyol élvonalban.
Azt, hogy valóban a párkapcsolati státuszának változása hozta-e a fellendülést, nehéz megmondani. Lehet, hogy csupán egy mókás statisztikáról van szó, ám több szurkoló is úgy véli, Yamal mintha koncentráltabban futballozna.
Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy az ősi rivális Real Madrid a szóban forgó szakítás óta egyetlen bajnoki mérkőzést sem tudott megnyerni. A botladozás következtében pedig újra a Barcelona mögött találja magát a La Liga tabelláján.
Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?
