Ráfáztak Szoboszlai Dominikék, igazságtalanság ütötte fel a fejét

Az időjárási körülmények miatt elhalasztották a múlt heti Port Vale-Barnsley harmadosztályú bajnokit, miközben a Liverpool még csütörtökön is pályán volt az Arsenal ellen a Premier League-ben. Egyesek szerint igazságtalanság, hogy a vendég csapat 10, míg a hazai csapat csak 3 napot pihent a hétfő esti Liverpool-Barnsley FA Kupa-mérkőzés (20:45, tv: Spíler 1) előtt.

Szoboszlai Dominikék alig játszották le az Arsenal elleni bajnokijukat, máris következik a Liverpool-Barnsley FA Kupa-meccs (Fotó: Julian Finney)

Liverpool-Barnsley: Kipihentebbek a vendégek

A Barnsley január elsején játszott utoljára, amikor 1-1-es döntetlent ért el a Wigan otthonában. Három nappal később a Port Vale ellen kellett volna pályára lépnie, ám az időjárás okozta körülmények miatt a mérkőzést elhalasztották, így Conor Hourihane csapata már 10 napja nem játszott. Ez idő alatt a Liverpool viszont már kétszer is. Előbb a Fulham, majd az Arsenal ellen ikszeltek a Premier League-ben.

Kihasználtuk ezt az időszakot, hogy jó formába lendüljünk – nemcsak a Liverpool, hanem a közelgő bajnoki mérkőzésekre is

– idézi Barnsley ír vezetőedzőjének szavait a This Is Anfield. Hozzátette, az FA Kupa-mérkőzés előtti 10 napos szünet a regeneráció szempontjából is jót tett a csapat játékosainak. A Liverpoollal kapcsolatban elmondta:

Nagyon koncentráltnak kell lenni. Ha egy pillanatra is kikapcsolsz, ha elkésel, vagy ha rosszul helyezkedsz, ezek a topjátékosok ki fogják használni. Ebben semmi kétségem.

Egyesek szerint igazságtalanság, hogy a Barnsley háromszor annyit pihenhetett és készülhetett a hétfő esti találkozóra, mint a Liverpool. Mások szerint viszont a felek közötti osztálykülönbség miatt nem ezen fog múlni a meccs. Pedig a Barnsley az elmúlt két Anfielden játszott meccsét is megnyerte – igaz, ezek a találkozók még 2008-ban és 1997-ben voltak.