Megérkeznek még a külföldről rendelt csomagok karácsonyig? - Ettől a nagyon fontos dologtól függ!

Egyes esetekben akár 50 nap is lehet egy külföldről rendelt csomag megérkezési ideje, de van ahonnan néhány nap alatt ideér. Ettől függ, hogy hány nap alatt érkeznek meg az áruk és az is kiderül, van-e még értelme karácsonyra, külföldről ajándékot rendelni!

Ideér még a külföldi csomag karácsonyig? Ettől függ! Fotó: Phanphen Kaewwannarat / Shutterstock

Kínából már nem fognak ideérni karácsonyig a most rendelt csomagok

A távol-keleti csomagok legjobb esetben is 1,5–2 hét alatt érkeznek meg a címzetthez, ezért a legkésőbb november 30-ig leadott rendelések esetében jelenthető ki az nagy biztonsággal, hogy megkapjuk karácsonyig. Tehát aki Temu, Shein vagy AliExpress oldaláról rendelne karácsonyi ajándékot, már ne tegye, ha biztosra akar menni.

Temu AliExpress eBay Shein Ingyenes normál házhozszállítás: általában 5-14 nap AliExpress Standard Shipping: általában 15-45 nap, de sok tapasztalat szerint inkább 15-30 nap 20-60 nap, vagyis extrém esetben akár 8 hét is lehet a kiszállítási idő Jellemzően 7-14 nap a standard szállítási idő EU Raktárból akár 3-5 nap is lehet Cainiao Economy: akár 20-40 nap, EU-s raktárból jóval gyorsabb EU-n belüli eladó esetében 1-2 hét Általában EU-s raktárakat is használnak, így a vámot és az ÁFÁ-t az ár tartalmazza

EU-s országból még ideérhetnek a csomagok

Általánosan elmondható, hogy EU-n belülről hamarabb itt vannak a csomagok, mint egy harmadik országból: expressz szállítással valamelyik szomszédos országból akár 4-5 nap alatt is megéreznek az áruk, normál szállítás esetében pedig nagyjából 10 nap alatt. Azt viszont fontos tudni, hogy EU-n belülről rendelni jóval drágább megoldás, mint például Kínából, ingyenes szállítással, de legalább még biztosan megérkezik karácsonyig. Nagy Britanniából (UK) viszont már nem érdemes rendelni, mivel a vámkezelés miatt általában 10-15 munkanap a kiszállítási idő.

Mitől függ pontosan, hogy hány nap alatt érkezik meg egy külföldi csomag? A szállítási időt a feladó országon kívül, még számos, más tényező befolyásolja: például a szolgáltatás típusa, vagyis, hogy hogyan érkezik be az országba a csomag, hogy Magyarországon belül hogyan, ki által történik a címre szállítás, hogy a vámkezeléssel mennyi idő alatt végeznek, és hogy házhoz kértük vagy automatába, esetleg csomagpontra.

Mire érdemes figyelni, ha külföldről rendelünk karácsonyi ajándékot?

Fontos, hogy mindig pontosan adjuk meg rendeléskor a saját adatainkat, hogy minél gyorsabb legyen a vámeljárás folyamata.

Mindig valós, teljes nevet (vezetéknév, keresztnév) adjunk meg.

A postacímet a lehető legrészletesebben töltsük ki.

Mindig adjunk meg pontos e-mail-címet és mobilszámot is a rendeléskor.

A rendelés és a fizetés visszaigazolását vagy ezek képernyőképét mentsük el, mert a vámkezelés során előfordulhat, hogy szükség lesz rá.

A hazai webshopból rendelt áruk még megérkeznek karácsonyig?

Szintén futárcég és webshop függő a dolog, de általánosságban elmondható, hogy a raktáron, készleten lévő termékek még biztosan átvehetők lesznek karácsony előtt. Aki belföldről rendel, annakj a következő dátumokat érdemes szem előtt tartania: