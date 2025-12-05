Bizarr karácsonyi ajándékok - ezeket inkább ne add ajándékba senkinek!

A karácsonyi ajándékozás sokszor izgalmas, de vannak esetek, amikor lehervad a mosoly az ajándékot kapó arcáról. Némely esetben nem az ajándék tűnik bizarrnak, hanem az, akitől kaptuk. Vagy, ahogyan kapjuk.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Karácsonyi ajándékok újabb szintje - elefánt ürülék zacskóban

Biztosan sokan vagyunk, akik elmondhatjuk, kaptunk már érdekesebbnél érdekesebb karácsonyi ajándékot ismerőstől, barátoktól esetleg egy szerettünktől. Nos, egy Reddit felhasználó is elmesélte a legfurcsább karácsonyi ajándék élményét, amelyre záporoztak a hozzászólásban a kellemetlen, vagy ép bizarr karácsonyi ajándékok

Egy tanga... ami furcsa módon pont az én méretem volt. Az apósom barátnőjétől kaptam

- írja a felhasználó, akinek még a férje is megdöbbent, és azt mondta, hogy „pokoli furcsa” – és szegény nőt, a mai napig zavarja.

Vannak olyan esetek azonban, amikor nem feltétlenül az teszi furcsává, hogy kitől, hanem az, hogy hány éves voltál, amikor megkaptad.

A nagynéném adott nekem egy autós gumiabroncs nyomásmérőt; hét éves voltam

– írta egy másik Reddit-kommentelő. Egy másik így válaszolt: „A nagynéném adott nekem egy virágos bögrét, rajta egy 99 pennys árcédulával. Pontosan az, amit minden kilencéves fiú karácsonyra szeretne.” Valaki más így írt: „A nagynéném egy [gyerekeknek] szánt játékot adott nekem. 27 éves voltam, és épp akkor vettem meg az első házamat.”

Vannak olyan ajándékok is, amelyek mögött egyáltalán nincs gondolat – vagy amelyek nyíltan rávilágítanak arra, hogy milyen keveset tudsz a családodról. Valaki egy csomag csokoládéval töltött diót kapott, miközben dióallegriája van.

Aztán vannak olyan furcsa ajándékok, amelyeket a legtöbb ember nem értékelne – függetlenül attól, hogy kitől kapta, vagy hány éves.

A barátom kolumbiai exbarátnője adott nekem egy műanyag zacskóban elefánttrágyát

– írta a Reddit-felhasználó. „Mindig emlékeztetem rá, hogy az exe elefánttrágyát adott nekem karácsonyra.” - olvasható az Express cikkében.

S bár a karácsony leginkább az ajándékozásról szól már, érdemes kicsit körültekintőbben ajándékot választani a barátok, rokonok, ismerősök számára, mielőtt elkövetnénk az év utolsó hajrájában az év baklövését. Ha nem tudod mit adj, kérdezz körbe, de mindenképpen hagyd a polcon azt, aminek te sem örülnél, ha másvalakitől kapnád.