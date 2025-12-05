RETRO RÁDIÓ

Bizarr karácsonyi ajándékok - ezeket inkább ne add ajándékba senkinek!

Szinte minden embernek van kellemetlen élménye a karácsonyi ajándékozással.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 15:30
karácsony bizarr karácsonyi ajándék

A karácsonyi ajándékozás sokszor izgalmas, de vannak esetek, amikor lehervad a mosoly az ajándékot kapó arcáról. Némely esetben nem az ajándék tűnik bizarrnak, hanem az, akitől kaptuk. Vagy, ahogyan kapjuk.  

A karácsonyi ajándékozás mindig izgalmas, főleg ha nem kellemetlen ajándékkal lepnek meg minket.
A karácsonyi ajándékozás mindig izgalmas, főleg ha nem kellemetlen ajándékkal lepnek meg minket.
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Karácsonyi ajándékok újabb szintje - elefánt ürülék zacskóban

Biztosan sokan vagyunk, akik elmondhatjuk, kaptunk már érdekesebbnél érdekesebb karácsonyi ajándékot ismerőstől, barátoktól esetleg egy szerettünktől. Nos, egy Reddit felhasználó is elmesélte a legfurcsább karácsonyi ajándék élményét, amelyre záporoztak a hozzászólásban a kellemetlen, vagy ép bizarr karácsonyi ajándékok 

Egy tanga... ami furcsa módon pont az én méretem volt. Az apósom barátnőjétől kaptam

- írja a felhasználó, akinek még a férje is megdöbbent, és azt mondta, hogy „pokoli furcsa” – és szegény nőt, a mai napig zavarja. 

Vannak olyan esetek azonban, amikor nem feltétlenül az teszi furcsává, hogy kitől, hanem az, hogy hány éves voltál, amikor megkaptad. 

A nagynéném adott nekem egy autós gumiabroncs nyomásmérőt; hét éves voltam

– írta egy másik Reddit-kommentelő. Egy másik így válaszolt: „A nagynéném adott nekem egy virágos bögrét, rajta egy 99 pennys árcédulával. Pontosan az, amit minden kilencéves fiú karácsonyra szeretne.” Valaki más így írt: „A nagynéném egy [gyerekeknek] szánt játékot adott nekem. 27 éves voltam, és épp akkor vettem meg az első házamat.” 

Vannak olyan ajándékok is, amelyek mögött egyáltalán nincs gondolat – vagy amelyek nyíltan rávilágítanak arra, hogy milyen keveset tudsz a családodról. Valaki egy csomag csokoládéval töltött diót kapott, miközben dióallegriája van.

Aztán vannak olyan furcsa ajándékok, amelyeket a legtöbb ember nem értékelne – függetlenül attól, hogy kitől kapta, vagy hány éves. 

A barátom kolumbiai exbarátnője adott nekem egy műanyag zacskóban elefánttrágyát

– írta a Reddit-felhasználó. „Mindig emlékeztetem rá, hogy az exe elefánttrágyát adott nekem karácsonyra.” - olvasható az Express cikkében

S bár a karácsony leginkább az ajándékozásról szól már, érdemes kicsit körültekintőbben ajándékot választani a barátok, rokonok, ismerősök számára, mielőtt elkövetnénk az év utolsó hajrájában az év baklövését. Ha nem tudod mit adj, kérdezz körbe, de mindenképpen hagyd a polcon azt, aminek te sem örülnél, ha másvalakitől kapnád.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu