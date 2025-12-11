Egy hóhér nevelt fia írta a legnépszerűbb karácsonyi dalt - ezen a napon született

Ez a pap írta a legnépszerűbb karácsonyi dalt

Jseph Mohr, a karácsonyi dal, a Csendes éj költője Forrás: SalsburgerLand Tourismus

A szerzőt törvénytelen gyermekként a keresztapja nevelte, aki Salzburg utolsó hóhéra volt. Gyermekkora szegénységen telt és csak a pápa engedélyével tanulhatott papnak. Ő volt Joseph Mohr, aki 1792-ben ezen a napon, vagyis december 11-én született és aki megírta a Csendes éj című dal szövegét. Az eredetileg költeménynek szánt hat strófás verset az akkor már pap Joseph 1816-ban írta Mariapfarr községében. A Csendes éj zenéjét Franz Xaver Gruber német zeneszerző és orgonista szerezte 1818-ban. Ebben az évben volt a szerzemény ősbemutatója is a Salzburg melletti Oberndorf St. Nikolaus templomában. Ezután a dal feledésbe merült, mígnem a legenda szerint egy orgonajavító mester 1825-ben meg nem találta a mű kottáját. Ezt követően a Csendes éj futótűzként terjedt előbb német nyelvterületen, majd világszerte mindenhol. A szövegét 300 nyelvre és dialektusra fordították le, és ma már kétmilliárd ember énekli karácsonykor.

Ma van a Nemzetközi hegynap

2003-ban tartották meg először a Nemzetközi hegynapot, ami a 2002-ben rendezett A hegy nemzetközi éve c. rendezvényből született. A nemzetközi nap célja, hogy felismerjük, milyen alapvető szerepet játszanak a hegyek az életünkben és átérezzük annak felelősségét, hogy megvédjük a környezetüket.

79 éve alapították az UNICEF-et

Az ENSZ gyermekvédelmi szervezetét 1946. december 11-én alapították a gyermeki jogok védelmére és a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére. Az ENSZ Közgyűlése az alapot először ideiglenes jelleggel hozta létre a II. világháború utáni éhínség és betegségek leküzdésére. Az UNICEF legfőbb célja akkor az volt, hogy élelmiszert, ruhákat és egészségügyi ellátást biztosítson az európai gyermekeknek. Aztán 1953. október 6-án egy újabb határozattal az ENSZ állandó segédszervévé tették - olvasható a Wikipédián.

160 éve avatták fel az MTA palotát

A székház adományokból épült, a gyűjtés adakozói között volt (végrendeletében) Széchenyi István és Sina Simon bankár is, aki 80.000 forinttal támogatta az építkezést. Pest városa pedig féláron adott egy 1300 négyszögöles telket az építkezéshez, a Lánchíd pesti hídfőjénél. Az 1861-ben kiírt építési pályázatot a német August Stüler, Berlin több múzeumának tervezője nyerte meg, az építkezést pedig Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezette. A Magyar Tudományos Akadémia épületét végül 1865. december 11-én avatták fel.