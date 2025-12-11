Egy hóhér nevelt fia írta a legnépszerűbb karácsonyi dalt - ezen a napon született
Még ma is több milliárd ember énekli adventkor azt, amit több mint két évszázada írt egy német pap, akit egy hóhér nevelt fel. Mutatjuk, mit lehet tudni a legnépszerűbb karácsonyi dalról és szerzőjéről, aki épp 233 éve született.
A szerzőt törvénytelen gyermekként a keresztapja nevelte, aki Salzburg utolsó hóhéra volt. Gyermekkora szegénységen telt és csak a pápa engedélyével tanulhatott papnak. Ő volt Joseph Mohr, aki 1792-ben ezen a napon, vagyis december 11-én született és aki megírta a Csendes éj című dal szövegét. Az eredetileg költeménynek szánt hat strófás verset az akkor már pap Joseph 1816-ban írta Mariapfarr községében. A Csendes éj zenéjét Franz Xaver Gruber német zeneszerző és orgonista szerezte 1818-ban. Ebben az évben volt a szerzemény ősbemutatója is a Salzburg melletti Oberndorf St. Nikolaus templomában. Ezután a dal feledésbe merült, mígnem a legenda szerint egy orgonajavító mester 1825-ben meg nem találta a mű kottáját. Ezt követően a Csendes éj futótűzként terjedt előbb német nyelvterületen, majd világszerte mindenhol. A szövegét 300 nyelvre és dialektusra fordították le, és ma már kétmilliárd ember énekli karácsonykor.
Ma van a Nemzetközi hegynap
2003-ban tartották meg először a Nemzetközi hegynapot, ami a 2002-ben rendezett A hegy nemzetközi éve c. rendezvényből született. A nemzetközi nap célja, hogy felismerjük, milyen alapvető szerepet játszanak a hegyek az életünkben és átérezzük annak felelősségét, hogy megvédjük a környezetüket.
79 éve alapították az UNICEF-et
Az ENSZ gyermekvédelmi szervezetét 1946. december 11-én alapították a gyermeki jogok védelmére és a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére. Az ENSZ Közgyűlése az alapot először ideiglenes jelleggel hozta létre a II. világháború utáni éhínség és betegségek leküzdésére. Az UNICEF legfőbb célja akkor az volt, hogy élelmiszert, ruhákat és egészségügyi ellátást biztosítson az európai gyermekeknek. Aztán 1953. október 6-án egy újabb határozattal az ENSZ állandó segédszervévé tették - olvasható a Wikipédián.
160 éve avatták fel az MTA palotát
A székház adományokból épült, a gyűjtés adakozói között volt (végrendeletében) Széchenyi István és Sina Simon bankár is, aki 80.000 forinttal támogatta az építkezést. Pest városa pedig féláron adott egy 1300 négyszögöles telket az építkezéshez, a Lánchíd pesti hídfőjénél. Az 1861-ben kiírt építési pályázatot a német August Stüler, Berlin több múzeumának tervezője nyerte meg, az építkezést pedig Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezette. A Magyar Tudományos Akadémia épületét végül 1865. december 11-én avatták fel.
A tbc és a kolera felfedezője ezen a napon született
Robert Koch Nobel-díjas német bakteriológus volt a tuberkulózis-bacilus és a kolera kórokozójának felfedezője. Koch 1843-ban született egy december 11-ei napon Clausthalban.
- 1876-ban rájött, hogyan keletkezik a lépfene.
- 1878-ban a baktériumoknak a sebek elfertőződésében játszott szerepét kezdte vizsgálni.
- 1882-ben fedezte fel a tbc bacilusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki.
- 1884-ben felfedezte a kolera kórokozóját is.
Idén ma megy le a legkorábban a Nap
2025-ben december 11-én megy le legkorábban a Nap, egészen pontosan a fővárosban 15:54:07-kor, hazánk északkeleti csücskében pedig ennél még ennél is korábban, körülbelül 15 perccel hamarabb. A legkorábbi naplemente időpontja viszont nem esik egybe a téli napfordulóval, ami csak december 21-én lesz majd.
Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 10:00-15:00 óra között pedig a East-West BC. Irodaházban (1088. Budapest, Rákóczi út 1-3.)
Véget érhet a szürke, borús idő
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a köd és a borultság elsősorban az északnyugati tájakon szakadozhat fel, hiszen megélénkül az északnyugati szél. Máshol továbbra is maradhatnak szürke, borús tájak. 5-10 fok lesz maximum.
Itt érdemes forgalmi változásokra számítani a mai napon
- A BKK tájékoztatása szerint sávlezárás lesz a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton 09:00 és 15:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a II. kerületben, a Bimbó úton 10:00 és 15:00 óra között.
- Napközben időszakos sávlezárás lesz az V. kerületben, a József Attila utcában december 11., csütörtök 09:00 és december 12., péntek 15:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani Pesterzsébeten, a Kossuth Lajos utcában 08:30 és 14:00 óra között.
Ingyenes zenei programmal vár a Magyar Zene Háza
A zene mindenkié: konferencia a zene és a mindennapok kapcsolatáról címmel az IKONIK (Irodalom, Könnyűzene, Olvasat, Narratíva, Identitás, Kultúra) kutatócsoport szeretettel vár minden, a popkultúra, irodalom és kultúratudomány iránt fogékony érdeklődőt, szakmabelit, diákot december 11-én (és 12-én is) a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárába 10:30 és 16:00 óra között. A kétnapos konferencián kiemelt szerepet szánnak a szórakoztatónak nevezett zenei stílusok (pop, rock, hiphop… stb.) klasszikus kulturális beágyazottságának, valamint a zene és a mesterséges intelligencia vizsgálatának. Az esemény további részletei itt olvashatók.
