Szilveszterkor is volt dolguk a tűzoltóknak: 240 helyszínre riasztották őket

Sűrű éjszakájuk volt a lánglovagoknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 11:15
Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat. 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez. 55 épület égett, 48 esetben a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt 9, bajba jutott állatok miatt 5 esetben avatkoztak be a tűzoltók.

Egy családi ház kertjébe tűzijáték repült

Tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak a tűzoltók. 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek. 8 helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere égett egy, a közvetlen közelben működtetett tűzijátéktelep miatt. Az égő autót a tűzoltók oltották el. Teljes terjedelmében égett egy 12 négyzetméteres fatároló Debrecenben, a Bodai úton. A tűzijáték miatt lángra kapott melléképületet a tűzoltók oltották el.

Családi házzal egybeépített, 12 négyzetméteres tároló égett elhasznált tűzijátéktelepek miatt Dombóváron, az Erzsébet utcában. A tűzoltók oltották el az égő tárolót, a lángok a családi házra nem terjedtek át.

20 köbméter tűzifa és a 30 négyzetméteres fatároló teteje is kigyulladt a tűzijátékoktól Szentesen, a Wesselényi utcában. Tűzoltók fékezték meg a tüzet.

Dunakeszin, a Folyam utcában tűzijáték miatt nádas égett 150 négyzetméteren. Nagycenken, a Kiscenki utcában családi ház udvarán egy 6 négyzetméteres fatároló égett. Elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő  és egy melléképület teteje Újfehértón, a Jókai Mór utcában. A garázs ajtaja és teteje égett kis területen. Tűzoltók fékezték meg a lángokat.

Kissikátorban, a Szabadság úton egy családi ház kertjében a tűzifa letakarására szolgáló műanyag fólia és a tűzifa kapott lángra egy pirotechnikai termék miatt. Győrben, a Knézich utcában a kertben felhalmozott hulladék égett pár négyzetméteren, a tűz miatt megsérült a ház egyik ablaka is.

Hajdúszoboszlón, a Földesi utcában egy családi ház kertjébe tűzijáték repült és kartondobozokat gyújtott meg. A tűz a ház villanyóraszekrényének a burkolatát is megolvasztotta. A télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött, vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat.

Több bajba került állat miatt is riasztották a tűzoltókat: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni. Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók - derül ki a katasztrófavédelem honlapján közzétett közleményükből.

 

