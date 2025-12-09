Más kárából, ingyen tanulhatna Budapest, de Karácsony Gergely inkább a saját feje után megy
A BP Műhely első konferenciáján két város képviselője mesélt arról, hogy ők hogyan oldják meg a városfejlesztési problémáikat. Budapest tanulhat abból, ahogy Tbiliszi és Bécs próbál élhető város maradni egy változó világban.
Dugókkal, biciklisekkel, elszállt lakhatási árakkal küzd Budapest. Más nagyváros is küzd hasonló problémákkal, például Bécs és Tbiliszi is. Ők azonban vagy már megoldották ezeket a problémákat, vagy legalábbis nagyon közel vannak hozzá, hiszen ellentétben Budapest vezetésével, nekik vannak terveik. A BP Műhely első konferenciáján különböző városfejlesztési filozófiákat ismerhettünk meg.
Nem kell minden globális divatot követni, védeni kell azt, ami egyedi a saját városképünkben
- fogalmazott Michael Stumpf, Bécs városi tanácsának tagja a Mérlegen Budapest – Jó vagy rossz az irány? című konferencia záróbeszélgetésén.
Az „Európai fővárosok városfejlesztési tendenciái” panelben Bécs és Tbiliszi példáján keresztül az rajzolódott ki, hogy Budapest milyen hibákat kerülhetne el, és milyen irányokat lenne érdemes erősítenie. Az persze fontos kérdés, hogy ebből a jelenlegi, Tisza-Karácsony-Vitézy városvezetést mi tart be.
Stumpf szerint ma Bécsnek és Budapestnek ugyanaz a legnagyobb városépítési kihívása: megőrizni a városi identitást a változó trendek és divatos urbanisztikai megoldások közepette.
- Nem minden „zöld” vagy „modern” projekt jó önmagában - figyelmeztetett
- Sok európai nagyvárosban jelenik meg az a törekvés, hogy látványos, de nem feltétlenül helyspecifikus fejlesztéseket valósítanak meg
- Meg kell őrizni azt, ami egyedi, helyi és egyszeri, legyen szó építészetről, városi terek arculatáról vagy közösségi hagyományokról
Karácsony Gergely a zöldítésben erős. No nem tettekben, hanem verbálisan. Azokkal a programokkal, amiket korábban ígért, továbbra is adós. Vagy nem valósult a projekt, vagy ha igen, arra semmi szükség nem volt.
A panel harmadik szereplője, Nino Bagashvili, a tbiliszi Közlekedési és Városfejlesztési Ügynökség vezetője arról beszélt, hogy a grúz főváros ugyanazzal küzd, amellyel Budapest, a túl sok autóval. De ellentétben Budapesttel, ők nem autósüldözésbe kezdtek, hanem több fronton fejlesztik a tömegközlekedést, hogy az egy vonzó alternatíva legyen az autós közlekedéssel szemben. Tbilisziben új villamos-vonal épül, korszerű járművekre cserélik a régieket és elindult egy parkolási reform is.
Bagashvili elmondta: ez ugyan fájdalmas átmenet, de nincs más út, ha a város nem akar örökre az autók csapdájában maradni.
Ez a modell szinte egy az egyben átültethető lenne Budapestre. Ilyen tervekről azonban szó sincs nálink. Pedig fejlesztések nélkül nem lehet elvárni, hogy az emberek tömegközlekedésre váltsanak.
Bécsben ezzel szemben már a „másnaposság” fázisában tartanak: évtizedekig azt ünnepelték, hogy ők Európa legélhetőbb városa, most viszont egyre több a repedés a tökéletesnek hitt rendszerben. Növekvő lakhatási árak, eltűnő parkolóhelyek, elszállt metrófejlesztési költségek és – Stumpf szerint – túlzásba vitt biciklipolitika keserítik a hétköznapokat. Bécs, vagyis más hibájából tanulhatna Budapest, ingyen. Mégsem teszi, Karácsony Gergely inkább komolyabb koncepció nélkül választ le sávokat Budapesten, majd adja azt át a bicikliseknek. Még drámaibb, ha mellé tesszük azt az adatot, hogy a BKK legutóbbi felméréséből kiderül, hogy a Budapesten közlekedők mindössze 5 százaléka közlekedik biciklivel.
A politikus úgy fogalmazott: mindez „szociálmérnökösködés”, amely figyelmen kívül hagyja a többgyerekes családokat, a kisvállalkozókat és az időseket, akik nem tudnak biciklire ülni, akármennyire is szeretné a városháza.
A két város egy dologban teljesen egyetért: a fejlesztések csak akkor működnek, ha az emberek nem érzik azt, hogy ellenük születnek a döntések. Budapesten azonban főleg az autósok úgy érzik, hogy ellenük születnek a döntések a biciklisek javára. A városok identitása, a régi épületek, a hagyományos utcaképek, a helyi közösségek szokásai, nem díszlet, hanem az élhetőség alapja. A buldózeres modernizáció sem Tbilisziben, sem Bécsben nem cél, mert könnyen eltörölheti azt, amiért az emberek szeretnek ott élni.
Budapestnek is meg kell újulni
A beszélgetés végére kiderült, hogy a két város, bár más tempóban és más stílusban, ugyanarra a felismerésre jutott: a jövő városának egyszerre kell bátornak és alázatosnak lennie. Úgy kell megújulnia, hogy nem törli el saját múltját, és úgy kell okos közlekedési alternatívákat kínálnia, hogy azok tényleg működjenek, nem csak papíron, nem csak kampányidőszakban, ahol Karácsonynál, és főleg nem az emberek akarata ellenére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre