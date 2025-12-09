Más kárából, ingyen tanulhatna Budapest, de Karácsony Gergely inkább a saját feje után megy

Dugókkal, biciklisekkel, elszállt lakhatási árakkal küzd Budapest. Más nagyváros is küzd hasonló problémákkal, például Bécs és Tbiliszi is. Ők azonban vagy már megoldották ezeket a problémákat, vagy legalábbis nagyon közel vannak hozzá, hiszen ellentétben Budapest vezetésével, nekik vannak terveik. A BP Műhely első konferenciáján különböző városfejlesztési filozófiákat ismerhettünk meg.

Budapest sokat tanulhat más európai városok városfejlesztési tendenciáiból Fotó: BP Műhely

Nem kell minden globális divatot követni, védeni kell azt, ami egyedi a saját városképünkben

- fogalmazott Michael Stumpf, Bécs városi tanácsának tagja a Mérlegen Budapest – Jó vagy rossz az irány? című konferencia záróbeszélgetésén.

Az „Európai fővárosok városfejlesztési tendenciái” panelben Bécs és Tbiliszi példáján keresztül az rajzolódott ki, hogy Budapest milyen hibákat kerülhetne el, és milyen irányokat lenne érdemes erősítenie. Az persze fontos kérdés, hogy ebből a jelenlegi, Tisza-Karácsony-Vitézy városvezetést mi tart be.

Stumpf szerint ma Bécsnek és Budapestnek ugyanaz a legnagyobb városépítési kihívása: megőrizni a városi identitást a változó trendek és divatos urbanisztikai megoldások közepette.

Nem minden „zöld” vagy „modern” projekt jó önmagában - figyelmeztetett

Sok európai nagyvárosban jelenik meg az a törekvés, hogy látványos, de nem feltétlenül helyspecifikus fejlesztéseket valósítanak meg

Meg kell őrizni azt, ami egyedi, helyi és egyszeri, legyen szó építészetről, városi terek arculatáról vagy közösségi hagyományokról

Karácsony Gergely a zöldítésben erős. No nem tettekben, hanem verbálisan. Azokkal a programokkal, amiket korábban ígért, továbbra is adós. Vagy nem valósult a projekt, vagy ha igen, arra semmi szükség nem volt.

A panel harmadik szereplője, Nino Bagashvili, a tbiliszi Közlekedési és Városfejlesztési Ügynökség vezetője arról beszélt, hogy a grúz főváros ugyanazzal küzd, amellyel Budapest, a túl sok autóval. De ellentétben Budapesttel, ők nem autósüldözésbe kezdtek, hanem több fronton fejlesztik a tömegközlekedést, hogy az egy vonzó alternatíva legyen az autós közlekedéssel szemben. Tbilisziben új villamos-vonal épül, korszerű járművekre cserélik a régieket és elindult egy parkolási reform is.