A helyzet tovább romlott - katasztrofális dugók egész Budapesten

Nem javult, sőt romlott a helyzet. A tegnapi katasztrofális dugók után ma még többet ültek az autósok a dugókban, és persze idegeskedtek.
Amikor az emberek azt hitték, a helyzet nem lehet rosszabb, óriásit tévedtek. Budapest teljesen elesett, autóval lehetetlen volt közlekedni. A tegnapi katasztrofális helyzet tehát tovább romlott.
Ahogy azt előre jeleztük, és ahogy természetesen arról beszámoltunk, a tanév első napján óriási dugók alakultak ki. Az autósok dudáltak, hőzöngtek, de persze leginkább tehetetlenül álltak a dugóban. A Karácsony Gergely vezette főváros teljesen elesett, lépésben lehetett csak haladni. Úgy tudjuk, sok gyerek el is késett az évnyitóról.
És a helyzet ma csak tovább romlott.
A Flórián téren a menetidő nem megduplázódott, hanem megsokszorozódott, köszönhetően annak is, hogy egy sávot egy felújítás miatt teljesen lezártak.
Ez a fotó a Vörösvári úton készült. Itt sem tudtak a megengedett sebességre felgyorsítani az autósok.
A Ferenc körúttól, egészen a Szent István körútig gyakorlatilag összefüggő kocsisor alakult ki. És ugyanez volt a helyzet a főváros másik sugárútján, a Róbert Károly körút, Hungária körút, Könyves Kálmán körút hármason is. Aki ezekre az utakra tévedt, szabadulni is nehezen tudott. Igaz, ahogy azt tegnap is megírtuk, akik kisebb utakon próbáltak menekülni, csak még inkább pórul jártak.
A végére pedig két fotó az Üllői út, Ferenc körút kereszteződéséről.
Ezeket ma reggel kaptuk az egyik olvasónktól.
Igaz, ezek bármikor készülhettek volna, ha valami évek óta fix a fővárosban, az a Karácsony Gergely vezette tesze-toszaság, és az, hogy mióta kihelyezték a Karácsony karókat, itt mindig dugó van, évszaktól, napszaktól függetlenül. A dugók hátteréről, okáról és hogy mi várható, itt írtunk bővebben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.