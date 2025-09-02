A helyzet tovább romlott - katasztrofális dugók egész Budapesten

Amikor az emberek azt hitték, a helyzet nem lehet rosszabb, óriásit tévedtek. Budapest teljesen elesett, autóval lehetetlen volt közlekedni. A tegnapi katasztrofális helyzet tehát tovább romlott.

Általános helyzetkép a fővárosban - katasztrofális dugók mindenhol

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Ahogy azt előre jeleztük, és ahogy természetesen arról beszámoltunk, a tanév első napján óriási dugók alakultak ki. Az autósok dudáltak, hőzöngtek, de persze leginkább tehetetlenül álltak a dugóban. A Karácsony Gergely vezette főváros teljesen elesett, lépésben lehetett csak haladni. Úgy tudjuk, sok gyerek el is késett az évnyitóról.

A fotó szeptember elsején, a tanévkezdés napján készült

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

És a helyzet ma csak tovább romlott.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A helyzet mindenhol katasztrofális volt

A Flórián téren a menetidő nem megduplázódott, hanem megsokszorozódott, köszönhetően annak is, hogy egy sávot egy felújítás miatt teljesen lezártak.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Ez a fotó a Vörösvári úton készült. Itt sem tudtak a megengedett sebességre felgyorsítani az autósok.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A Ferenc körúttól, egészen a Szent István körútig gyakorlatilag összefüggő kocsisor alakult ki. És ugyanez volt a helyzet a főváros másik sugárútján, a Róbert Károly körút, Hungária körút, Könyves Kálmán körút hármason is. Aki ezekre az utakra tévedt, szabadulni is nehezen tudott. Igaz, ahogy azt tegnap is megírtuk, akik kisebb utakon próbáltak menekülni, csak még inkább pórul jártak.

A végére pedig két fotó az Üllői út, Ferenc körút kereszteződéséről.

Olvasó fotó

Ezeket ma reggel kaptuk az egyik olvasónktól.

Olvasói fotó

Igaz, ezek bármikor készülhettek volna, ha valami évek óta fix a fővárosban, az a Karácsony Gergely vezette tesze-toszaság, és az, hogy mióta kihelyezték a Karácsony karókat, itt mindig dugó van, évszaktól, napszaktól függetlenül. A dugók hátteréről, okáról és hogy mi várható, itt írtunk bővebben.