Előre szóltunk: összeomlott Budapest közlekedése a tanév első napján

Már a tanév első napján óriási dugók alakultak ki Budapesten. Az autósok araszoltak, dudáltak, szitkozódtak. Nem véletlen, egy néhány perces út is fél, vagy akár egy óráig tartott.
Ahogy az sejteni lehetett, és ahogy azt a Metropol előre megírta: már a tanév első napján elesett Budapest.
Dugó, dugó hátán, araszolás, és persze dühöngő emberek – így festett már hét óra után a főváros.
A Rákóczi úton, ha valaki akár 20-ra fel tudott gyorsítani, az már rekordnak számított.
És ugyanez volt a helyzet a Váci út szinte teljes szakaszán is.
Sokan kisebb utcákban próbáltak a kocsisor elé jutni. Valószínűleg ők jártak rosszabbul.
Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.
Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján
Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten.
Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra
– mondta. Bár természetes, hogy egy 23-24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.
