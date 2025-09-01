RETRO RÁDIÓ

Előre szóltunk: összeomlott Budapest közlekedése a tanév első napján

Már a tanév első napján óriási dugók alakultak ki Budapesten. Az autósok araszoltak, dudáltak, szitkozódtak. Nem véletlen, egy néhány perces út is fél, vagy akár egy óráig tartott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 09:55
Módosítva: 2025.09.01. 10:13
Ahogy az sejteni lehetett, és ahogy azt a Metropol előre megírta: már a tanév első napján elesett Budapest. 

Forrás: Metropol

Dugó, dugó hátán, araszolás, és persze dühöngő emberek – így festett már hét óra után a főváros.

Forrás: Metropol

A Rákóczi úton, ha valaki akár 20-ra fel tudott gyorsítani, az már rekordnak számított.

Forrás: Metropol

És ugyanez volt a helyzet a Váci út szinte teljes szakaszán is.

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Sokan kisebb utcákban próbáltak a kocsisor elé jutni. Valószínűleg ők jártak rosszabbul.

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

 

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján

Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten. 

Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra

 – mondta. Bár természetes, hogy egy 23-24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.

 

 

