Életveszélyes buszok, bénuló forgalom – iskolakezdésre omlik össze a budapesti közlekedés

Iskolakezdés lesz szeptember 1-jén, több tízezer diák és szülő indul újra az iskolába, a BKV-nak pedig sűrűbb menetrendet kell biztosítania. Csakhogy a fővárosi buszállomány állapota egyre aggasztóbb: sorozatos tűzesetek, műszaki hibák, kormányhivatali vizsgálatok. Mindez súlyos kérdéseket vet fel arról, hogy a város egyáltalán képes-e biztonságosan megoldani az iskolakezdés logisztikai próbatételét.

Iskolakezdésre a szülők bizalma megrendült a közösségi közlekedésben a busztüzek miatt Fotó: metropol

Ahogy minden évben, szeptember 1-jétől idén is az iskolai menetrendre áll át a fővárosi közlekedés: a BKV és a BKK sűrűbben indítja járatait, különösen reggel 8 után, hogy több tízezer diákot és szülőt tudjanak elszállítani. Ez önmagában is hatalmas logisztikai kihívás, most azonban a buszok állapota miatt az eddiginél is nagyobb a kockázat.

Az elmúlt hónapban több fővárosi autóbusz is kigyulladt, és a kormányhivatal átfogó vizsgálatot rendelt el. A helyzet tehát nem elszigetelt probléma, hanem rendszerszintű válság: a budapestiek jogosan teszik fel a kérdést, mennyire biztonságos a gyerekeiket iskolába indítani ezekkel a járművekkel.

A legnagyobb veszély nemcsak a műszaki hibákban rejlik. Ha a szülők nem bíznak a buszokban, érthető módon autóval viszik a gyermekeiket. Ez logikus szülői döntés, városi szinten azonban katasztrófa. A reggeli órákban így is áll a város, hát még akkor, ha több ezer plusz autó ömlik az utakra. Hosszabb dugók, ideges autósok, még több késés, ez várható szeptembertől, mert a közösségi közlekedésbe vetett bizalom megrendül.

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján

– fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a külső szolgáltatók révén egyelőre nem várható kapacitáscsökkenés, a szülők bizalma könnyen megrendülhet.

Ha lesz fennakadás, akkor könnyen bizony az lehet a helyzet, hogy többen az ajtót választják. Aki teheti, az autóba fogja ültetni a gyerekét

– hangsúlyozta.