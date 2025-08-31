Életveszélyes buszok, bénuló forgalom – iskolakezdésre omlik össze a budapesti közlekedés

A nyári menetrendnek vége, több buszt kell indítania a fővárosnak szeptembertől, miközben azok sorra égnek le vagy füstölnek el. Iskolakezdésre a szülők bizalma megrendült a közösségi közlekedésben, ha sokan emiatt inkább autóval fuvarozzák a gyerekeiket majd, a város meg fog bénulni.
Iskolakezdés lesz szeptember 1-jén, több tízezer diák és szülő indul újra az iskolába, a BKV-nak pedig sűrűbb menetrendet kell biztosítania. Csakhogy a fővárosi buszállomány állapota egyre aggasztóbb: sorozatos tűzesetek, műszaki hibák, kormányhivatali vizsgálatok. Mindez súlyos kérdéseket vet fel arról, hogy a város egyáltalán képes-e biztonságosan megoldani az iskolakezdés logisztikai próbatételét.
Ahogy minden évben, szeptember 1-jétől idén is az iskolai menetrendre áll át a fővárosi közlekedés: a BKV és a BKK sűrűbben indítja járatait, különösen reggel 8 után, hogy több tízezer diákot és szülőt tudjanak elszállítani. Ez önmagában is hatalmas logisztikai kihívás, most azonban a buszok állapota miatt az eddiginél is nagyobb a kockázat.
Az elmúlt hónapban több fővárosi autóbusz is kigyulladt, és a kormányhivatal átfogó vizsgálatot rendelt el. A helyzet tehát nem elszigetelt probléma, hanem rendszerszintű válság: a budapestiek jogosan teszik fel a kérdést, mennyire biztonságos a gyerekeiket iskolába indítani ezekkel a járművekkel.
A legnagyobb veszély nemcsak a műszaki hibákban rejlik. Ha a szülők nem bíznak a buszokban, érthető módon autóval viszik a gyermekeiket. Ez logikus szülői döntés, városi szinten azonban katasztrófa. A reggeli órákban így is áll a város, hát még akkor, ha több ezer plusz autó ömlik az utakra. Hosszabb dugók, ideges autósok, még több késés, ez várható szeptembertől, mert a közösségi közlekedésbe vetett bizalom megrendül.
Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint az utóbbi napokban tapasztalt sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.
Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján
– fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a külső szolgáltatók révén egyelőre nem várható kapacitáscsökkenés, a szülők bizalma könnyen megrendülhet.
Ha lesz fennakadás, akkor könnyen bizony az lehet a helyzet, hogy többen az ajtót választják. Aki teheti, az autóba fogja ültetni a gyerekét
– hangsúlyozta.
Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten.
Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra
– mondta. Bár természetes, hogy egy 23–24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.
Szerinte a BKV-nak átláthatóan kellene bemutatnia, mennyi pénzt fordít karbantartásra, mennyi idő jut a járművek ellenőrzésére, és milyen erőforrások állnak rendelkezésre.
Bennünk az a kérdés is felmerül, hogy vajon abban az esetben, ha buszokkal ilyen rosszul áll a BKV, meg kell-e növelni 30 százalékkal az éjszakai közlekedés arányát
– tette hozzá.
Almássy szerint a 900 darabos fővárosi flottában vannak fiatalabb és idősebb buszok is, de a megfelelő karbantartás minden esetben kulcskérdés. Hangsúlyozta: szükség van újabb beszerzésekre, mert „az kétségtelen tény, hogy jó lenne, ha fiatalabb lenne a flotta”. Az elemző úgy látja, a tűzesetek számának drasztikus emelkedése egyértelműen rámutat: valami nincs rendben a karbantartási rendszerrel.
A főváros vezetésének ideje lenne végre komolyan venni a problémát. Mert ma a BKV-n a budapestiek élete lehet veszélyben. Joguk van a biztonságos közlekedéshez, a főpolgármesternek pedig az a dolga, hogy ezt garantálja
– mondta Szentkirályi Alexandra a Kossuth Rádióban.
A közösségi közlekedés problémája ősztől nem pusztán műszaki kérdés. Ha az emberek elfordulnak a buszoktól, nő a légszennyezés, nő a forgalom, ahogy a dugók is és élhetetlenné válik a város. Az iskolakezdés így nemcsak a családoknak hoz feszültséget, hanem egész Budapestet megbéníthatja.
A városvezetésnek a biztonság garantálása lenne a feladata, ehelyett azonban úgy tűnik, a vasárnapi közgyűlésen sem kerül napirendre a buszállomány állapota, viszont a bringasztráda terve igen. A prioritások tehát sokatmondóak.
Mint az közismert, minden évben szeptember első napja hozza el a budapesti közlekedés igazi próbatételét: az iskolakezdés reggelén szó szerint megáll a város. A nyári, könnyebb forgalom után hirtelen tízezrek ülnek autóba és buszra, hogy gyerekeiket iskolába vigyék, vagy maguk is időben elérjék a munkahelyüket. A reggeli órákban ilyenkor már a főbb sugárutak – az Üllői út, a Váci út, a Nagykörút, de még a Hungária körgyűrű is – bedugulnak, a belvárosban pedig lépésben halad a forgalom. A tapasztalatok szerint az iskolakezdés utáni hetekben a szokásosnál akár 20-30 perccel hosszabb a menetidő, és sokszor még a tömegközlekedés is késik a torlódások miatt.
