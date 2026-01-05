Pusztító tűz: a hős apa mentette ki a tiniket a lángok közül

Ahogy korábban megírtuk, az újév első napján hatalmas tűzbaleset történt egy svájci bárban, a Wallis kantonbeli Crans-Montanában. Egy hős apa közel egy tucat tinédzsert mentett meg az embert próbáló pillanatokban. Az égő bárban rekedtek közül a tűzvészben 40 ünneplő vesztette életét, és több mint 100-an megsérültek.

A hős apa egy tucat tinédzser életét mentette meg a svájci tűzbalesetben újév első napján / Fotó: Freepik (Illusztráció)

Hős apa rohant a bártűz helyszínére

Az olasz–svájci kettős állampolgár, Paolo Campolo éppen szilveszteri bulit tartott menyasszonyával a crans-montanai otthonában, amikor hívást kapott 17 éves lányától, és az ablakon kinézve fénylő vörös derengést látott a szomszédból, a Le Constellation felől.

Hajnali 1:20 körül volt, amikor láttam, hogy lángok csapnak ki az ablakokból. Aztán felhívott a lányom, Paolina, és teljesen lesokkolt: »Apa, mészárlás történt, tűz van, és rengeteg a sérült. Amint Paolina felhívott, azonnal kiszaladtam az utcára egy tűzoltó készülékkel

- emlékezett vissza az édesapa.

A pénzügyi elemzőként dolgozó férfi azonnal félbehagyta az ünneplést, és a halálos tűzfészek felé rohant, az éjszakai klubhoz, ahol korábban az ünneplők lángoló pezsgősüvegeket lengettek, és meggyújtották a mennyezetet.

Az égés nagyon gyors és heves volt, és csak néhány percig tartott. Aztán abbamaradt. De odabent elfogyott az oxigén. Ez okozta a katasztrófát. Azonnal rájöttem, hogy a tűzoltó készülékre nincs szükség. Próbáltam megőrizni a nyugalmamat. A segítség még nem érkezett meg. Másik kijáratot kerestem

- idézte fel a férfi.

Campolo egy másik bátor segítővel egy zárt hátsó ajtót talált a bárnál, amely mögött tinédzserek rekedtek.

Nem tudom, vészkijárat vagy szolgálati ajtó volt-e. Kifelé nyílt, de belülről el volt torlaszolva vagy zárva. Az üvegen keresztül azonban láttam lábakat és kezeket. Testeket a földön

- idézte fel a borzalmakat a férfi.

Mivel nem volt más kiút, betörtek egy ablakot, és azon keresztül mentették ki az embereket, még a tűzoltók megérkezése előtt. A helyszínen Campolo sokkos állapotban találta a lányát, aki túlélte a tüzet, míg a barátja súlyos égési sérülésekkel kórházba került. A férfit füstmérgezéssel vitték kórházba, menyasszonya életveszélyesen megsérült - írja a New York Post.