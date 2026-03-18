Gulácsi Péternek hálálkodnak, többmilliós adományt küldött

Az 58-szoros magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter tavaly ősszel jelentette meg önéletrajzi könyvét "Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába" címmel. Most kiderült, hogy a 35 éves hálóőr a könyv eladásaiból származó bevételét egy mozgásjavító intézmény javára ajánlotta fel.

Gulácsi Péter térdsérülés miatt egy hónapja nem játszott a Lipcsében Fotó: Adam Pretty

Gulácsi Péter nem csak a kapuban hős

A mozgáskorlátozott gyermekeket segítő Zsótér Pál Alapítvány Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt. Gulácsi Péter 2025 tavaszán látogatott el először hozzájuk, a találkozó során nemcsak életéről és pályafutásáról mesélt a gyerekeknek, hanem megígérte, hogy a novemberben megjelent könyvéből származó bevételt az alapítvány támogatására fordítja.

Most örömmel osztjuk meg a hírt, hogy ez az összeg 3.172.400 Ft lett, ami már meg is érkezett az alapítványunk számlájára. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásáért!

– olvasható az alapítvány hétfői bejegyzésében, amelyet Gulácsi saját Instagram-oldalán is megosztott.