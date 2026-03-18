Kitört a káosz Liverpoolban, a törökök a frászt hozták a városra - Videó

Több tucat török szurkoló várta Sallai Rolandékat Angliában. Bár az UEFA kitiltotta a vendégdrukkereket az anfieldi visszavágóról, rengetegen mégis útra keltek a Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája mérkőzésre, és már a meccs előestéjén hatalmas felfordulást okoztak a város utcáin.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 11:15
Liverpool Bajnokok Ligája Galatasaray

Az 1-0-ás hazai siker után a Galatasaray szurkolói okkal érezhetik úgy, hogy kedvenceik idegenben is képesek lehetnek meglepni a Liverpoolt, és kivívni a továbbjutást a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Bár az UEFA-szankciók miatt az Anfield kapui zárva maradnak előttük, ez sem tartotta vissza őket: útra keltek a városba, és már kedd este az utcákon hangoltak a mindent eldöntő Liverpool-Galatasaray mérkőzésre.

Szoboszlai Dominik az álma életben tartásáért, vagyis a budapesti BL-döntőért küzd a Liverpool-Galatasaray mérkőzésen Fotó: Ahmad Mora

Liverpool-Galatasaray: Kitört a káosz a mérkőzés előtt

A városközpont az esti órákban vörös fényárban úszott, ám ez nem Szoboszlaiéknak szólt. A Galata-drukkerek fáklyákkal, tűzijátékokkal és egyéb pirotechnikai eszközökkel, illetve skandálással fogadták kedvenceiket a helyi Municipal Hotel közelében, ahol csapatuk megszállt.

A korai lelkesedés nem véletlen: a mai visszavágón ugyanis nem lehetnek ott a lelátón, miután az UEFA eltiltotta őket a részvételtől a Juventus elleni mérkőzésen történt rendbontások miatt.

Kérdés ugyanakkor, hogy a játékosok mennyire értékelték a rajongók akcióját, hiszen a csapatbuszt rövid időre feltartóztatták a hotel közelében, ami aligha segítette a pihenést.

A szerda este 21:00-kor kezdődő találkozó a Liverpool idényének egyik fontos pillanata. Arne Slot együttese katasztrofális szezont fut: a bajnoki álmok már szertefoszlottak, így az FA-kupa mellett a Bajnokok Ligája maradt az utolsó esély a trófeára. Ráadásul a holland vezetőedző számára is hatalmas a tét: könnyen lehet, hogy ezen az estén múlhat a jövője, hiszen ha a bajnokság után a BL-ben is csődöt mond, alighanem csomagolni kényszerül a szezon végén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
