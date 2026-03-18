Az Illúzió Mesterei sorozat most különleges vendégekkel érkezik

Hajnóczy Somáék újradefiniálják a bűvészetet humorral és szórakoztatva. Az Illúzió Mesterei sorozatban a világ egyetlen olyan párosa lép fel, melynek mindkét tagja bűvész világbajnok.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.03.18. 12:00
Idén március 17-30. között hozza el Budapestre a világ legjobb illuzionistáit Hajnóczy Soma, és a MOM Kulturális Központban tartott előadásokban maga a bűvészvilágbajnok is fellép - vadonatúj műsorszámokkal. Az Illúzió Mesterei olyan észbontó show-t kínál minden korosztálynak - és ez már bizonyított -, amelyben újradefiniálják a bűvészetet, varázslattal és humorral szórakoztatva 3-103 éves korig.

Az Illúzió Mesterei2026
Hajnóczy Soma társasjátékait és húsvétra Az ifjú bűvész és a bölcs nyúl című könyvét is megtaláljuk Az Illúzió Mesterei előadásokon (Fotó: Fodor Erika)

Azért kell eljönni, mert egy családi varázslat az egész. Szerintem ez egy olyan szórakozás, ami mindenkinek ugyanolyan érdekes: a szülőknek és a gyerekeknek is

- ajánlja Ördög Nóra, aki családjával együtt nagy rajongója Az Illúzió Mestereinek.

Az Illúzió Mesterei vadonatúj műsorszámokkal jelentkezik

A nemzetközi bűvész-művészshow-ban Hajnóczy Soma mellett olyan világsztárok állnak színpadra a magyar fővárosban mint Léa Kyle bűvésznő, az America’s Got Talent döntőse, akinek az előadását Heidi Klum Golden Buzzer-el jutalmazta vagy Florian Sainvet, a kézügyességi bűvészet futurisztikus világbajnoka Franciaországból, továbbá Tim Olebrandt, az újbűvészet művésze Belgiumból, Nagy Molnár Dávid pedig nagyszínpadi illúziókkal készül.

Az Illúzió Mesterei idei előadássorozatában a világ egyetlen olyan párosát hozzuk el, melynek mindkét tagja bűvész világbajnok. Lea Kyle gyors átöltözős számához nincs fogható a világon, míg Florian Sainvet kézügyességi manipulációs száma párját ritkítja. Emelett az idei előadásokra én is vadonatúj műsorszámokkal készülök

- árulta el a Metropolnak Hajnóczy Soma. Lea Klye, a 2025-ös milánói bűvészvilágbajnokság 1. helyezettje ehhez csak annyit fűzött hozzá:

Nagyon nagy öröm számomra meglátogatni Budapestet, együtt dolgozni Somával és csapatával! Alig várjuk az előadásokat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu