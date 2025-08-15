Tegyünk csodát! – Töltsük meg együtt 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját

Hajnóczy Soma bűvész világbajnokkal, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznővel, Lékai Máté válogatott kézilabdázóval és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszóval hirdette meg idei Iskolakezdés együtt! segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. A szeptember 1-ig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 rászoruló gyermeknek szeretnék megtölteni az üres iskolatáskáját. A "sok kicsi sokra megy" alapon mindenki segíthet, akár 500 forinttal is, a 1353-as adományvonal hívásával.

Lékai-Kiss Ramóna, Hajnóczy Soma, Gyurta Dániel, Lékai Máté egy-egy rászoruló család megrázó helyzetét idézte fel. Az iskolakezdéshez gyűjtenek segítséget (Fotó: Fodor Erika)

Sztárok is támogatják az iskolakezdést

Az Ökumenikus Segélyszervezet nemcsak hisz az összefogás csodájában, de számtalanszor megtapasztalhattuk már segélyakcióik erejét és eredményét.

Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok örömmel csatlakozott ehhez a projekthez. „Bűvész vagyok, nem varázsló. Azt még én sem tudom megtenni, hogy csak úgy televarázsolom ezeket az iskolatáskákat, de a magam részéről megteszek mindent, hogy együtt – sok kicsi sokra megy – megtöltsük, és az iskolakezdésre megkapják a gyerekek” - tudtuk meg Somától, aki hisz benne, hogy a 1353-as adományvonal segítségével együtt csodát tudunk tenni, hiszen a bűvész világvilágbajnok korábban már hozzájuttatott összefogással, 100 forintból indulva, egy saját házhoz egy rászoruló családot.

Lékai-Kiss Ramóna színész-műsorvezető 10 éve önkéntesként segíti a segélyszervezet munkáját. Kisfia, Noé is idén kezdi az iskolát, így még nagyobb együttérzéssel van azok iránt, akikért az Iskolakezdés együtt segélyakció indult. Az édesanya egy háromgyermekes család történetét ismertetve buzdított összefogásra.

A Lékai család minden tagja: az apuka, Máté, az édesanya, Ramóna, és kisfiuk, Noé is segített az iskolatáskák 1353-as számot kiadó látvány-elrendezésében (Fotó: Fodor Erika)

„Zajócz Barbara és férje három gyermeket nevel. András 13, Beni 11, Noel pedig 7 éves. Andrásnál enyhe, Noelnél pedig súlyos autizmust diagnosztizáltak. A család egy másfél szobás panellakásban lakik, albérletben. Az édesapa szobafestő, hajnaltól késő estig dolgozik. Ők tavaly augusztusban kaptak iskolakezdési csomagot, amiben minden volt: füzetek, körző, ceruzák, gyurma, festék, tolltartó, origamipapír, dobókocka... Beni olyan szépen rajzol, fest, hogy neki a papír és a színes ceruza a minden! Noelnek különleges igényei vannak, Bandi pedig speciális iskolába jár„ – idézte az édesanya levelét Ramóna.