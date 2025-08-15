Tegyünk csodát! – Töltsük meg együtt 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját

A 1353-as adományvonal hívásával te is segíthetsz 2000 rászoruló gyermeknek. Az iskolakezdéshez nyújtott segítség segít a hátrányok leküzdésében is. .
Hajnóczy Soma bűvész világbajnokkal, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznővel, Lékai Máté válogatott kézilabdázóval és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszóval hirdette meg idei Iskolakezdés együtt! segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. A szeptember 1-ig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 rászoruló gyermeknek szeretnék megtölteni az üres iskolatáskáját. A "sok kicsi sokra megy" alapon mindenki segíthet, akár 500 forinttal is, a 1353-as adományvonal hívásával.
Az Ökumenikus Segélyszervezet nemcsak hisz az összefogás csodájában, de számtalanszor megtapasztalhattuk már segélyakcióik erejét és eredményét.
Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok örömmel csatlakozott ehhez a projekthez. „Bűvész vagyok, nem varázsló. Azt még én sem tudom megtenni, hogy csak úgy televarázsolom ezeket az iskolatáskákat, de a magam részéről megteszek mindent, hogy együtt – sok kicsi sokra megy – megtöltsük, és az iskolakezdésre megkapják a gyerekek” - tudtuk meg Somától, aki hisz benne, hogy a 1353-as adományvonal segítségével együtt csodát tudunk tenni, hiszen a bűvész világvilágbajnok korábban már hozzájuttatott összefogással, 100 forintból indulva, egy saját házhoz egy rászoruló családot.
Lékai-Kiss Ramóna színész-műsorvezető 10 éve önkéntesként segíti a segélyszervezet munkáját. Kisfia, Noé is idén kezdi az iskolát, így még nagyobb együttérzéssel van azok iránt, akikért az Iskolakezdés együtt segélyakció indult. Az édesanya egy háromgyermekes család történetét ismertetve buzdított összefogásra.
„Zajócz Barbara és férje három gyermeket nevel. András 13, Beni 11, Noel pedig 7 éves. Andrásnál enyhe, Noelnél pedig súlyos autizmust diagnosztizáltak. A család egy másfél szobás panellakásban lakik, albérletben. Az édesapa szobafestő, hajnaltól késő estig dolgozik. Ők tavaly augusztusban kaptak iskolakezdési csomagot, amiben minden volt: füzetek, körző, ceruzák, gyurma, festék, tolltartó, origamipapír, dobókocka... Beni olyan szépen rajzol, fest, hogy neki a papír és a színes ceruza a minden! Noelnek különleges igényei vannak, Bandi pedig speciális iskolába jár„ – idézte az édesanya levelét Ramóna.
Lékai-Kiss Ramóna hozzátette, fontos számára, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetnél biztos lehet abban, hogy jó helyre kerül, célba ér a támogatás.
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta, a közelgő becsengetést sok gyerek izgatottan, mások szorongva várják, és az iskolatáska akkor a legnehezebb, amikor üres. Az ügyvezető igazgató szerint – mint oly sokszor tapasztalták már – a közösség ereje csodákra képes, ezért most is arra hívnak, hogy minél többen csatlakozzanak az összefogáshoz. Gáncs Kristóf kiemelte, a segélyszervezet akciója a legszegényebb családoknak segít, és már az első becsengetés, azaz szeptember 1-je előtt szeretnék eljuttatni a csomagokat a nyár folyamán kiválasztott 2000 gyermek számára.
A következő két hétben intenzív adománygyűjtő kampányt folytatunk, illetve az adományok beérkezésével párhuzamosan elindul a csomagok összeállítása és kiszállítása a családokhoz.
Már él a 1353-as adományvonal, melynek tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
Néhány kattintás csupán, s egy bankkártya segítségével tetszőleges összeget is lehet felajánlani pár perc alatt a www.segelyszervezet.hu oldalon.
Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A közlemény rovatban kérik feltüntetni: Iskolakezdés együtt!
A nagyobb postákon a csekkbefizetés mellett gyűjtőperselyekbe is várják az adományokat.
Az Ökumenikus Segélyszervezet iskolásonként 15 ezer forintból állít össze az adott gyerekek életkorának és szükségleteinek megfelelő csomagokat. Az összefogáshoz idén is több nagyvállalat csatlakozott adományokkal, szolgáltatásokkal és tárgyi felajánlásokkal, köztük az E.ON Hungária, a Magyar Posta és a Herlitz Magyarország Kft.
Az augusztusi segélyakció mellett az Ökumenikus Segélyszervezet idén is vállalja, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munkája támogatására fordítja. Kapaszkodó programjának keretében az ország 30 pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.
