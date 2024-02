Hajnóczy Soma: Kettévágom saját magam!

Ahogy azt már megszoktuk, márciusban idén is a világ legnagyobb bűvészeivel találkozhatunk Budapesten! Tíz éve, hogy a bűvészvilág krémje házhoz jön hozzánk, és hazajár a magyar fővárosba Az Illúzió Mesterei kreatív producerei, a Hajnóczy Soma-Kelle Botond bűvész sztárpáros hívására. Nekik köszönhetően sikerült meghonosítani nálunk a minőségi bűvészetet. Somával és Botonddal a jubileumi előadás-sorozatról - ami naná, hogy a MOMKultban lesz! - és arról beszélgettünk, hogy szép nők helyett Soma miért magát készül szétkaszabolni.

Hajnóczy Soma kettőben. Fotó: Metropol

Mi lenne, ha saját magam fűrészelném ketté?

Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnoknak az illúzió világán kívül is volt már egy-két extravagáns húzása, például, amikor a fejébe vette, hogy 100 forintból házat vesz egy rászoruló családnak. És meg is csinálta! Amire azonban most készül, az minden képzeletet felülmúl. Azt mondja, abban nincs már semmi különös, ha egy bűvész kettéfűrészel egy nőt a színpadon, ő most valami nem szokványossal rukkolna elő, ezért aztán úgy gondolta: ezúttal saját magát vágja ketté!

Nézd meg Somát, hogy beszél az öngyilkos mutatványáról!

„Újragondoltam a klasszikust: a "nő kettévágása" számot. Mi lenne, ha saját magamat szelném ketté, méghozzá láda nélkül? Ezen kívül pár futurisztikus produkciót is bemutatok: bevetek például egy igazi hazugságvizsgálót a színpadon, amely a közönség legrejtettebb titkait is feltárja” - avatott be Soma a műsorba, miközben a hazugságvizsgálót rajtam is tesztelte, és szépen csőbe húzott.

Kelle Botond és Hajnóczy Soma. Fotó: Fodor Erika

Testhez álló fekete ruha, fehér galambokkal

Kelle Botond elmondta, a jubileumi 20 előadásra nagyon nagy show-val készülnek.

„Arra törekedtünk, hogy erre az alkalomra olyan világsztárokat hívjunk, akik nagyon sokoldalúak. Sikerült megnyernünk egy egészen elképesztő bűvésznőt Kínából, aki egy testhez álló fekete ruhában jön a színpadra, és így jelenteti meg sorban a galambokat, majd tünteti el őket.”

Somától megtudtuk, ő zsűrizte a hölgyet a Québec-i világbajnokságon.

„Megvallom férfiasan, hogy teljesen meghatott a műsora. Elérzékenyültem, ilyen még nem fordult elő velem, amióta zsűrizek. A műsora csúcspontja, hogy a lábfején jelentet meg galambot, kézen állva! Majd széttárja a lábát és megduplázza a galambokat. Ezt kézben sem egyszerű megcsinálni, de így, lábbal, ez valami egészen elképesztő!”

Kelle Botond: Imádjuk ezt a szakmát, alegjavát akarjuk adni a közönségnek! (Fotó: Fodor Erika)

Mezítláb és rövid gatyában ömlenek a bankjegyek

Botond folytatja a sztárlistát.

„Jön Spanyolországból Hector Mancha, ő egy kézügyességi bűvész, de emellett van egy színpadi zsebtolvaj száma is. Ami egy kis visszakacsintás is, mert Rodolfo, a mi igazi nagy zsebtolvajunk óta nemigen fordult meg Magyarországon ebben a számban hasonló nagy művész.”

Soma hozzáteszi, Hector manipulációs műsora valami félelmetes!

„Nyilván egy abszolút világbajnoki címet nem adnak bármiért. Hectorral voltam együtt egy gálaműsoron Koreában, ahol közös öltözőnk volt. Kérdezte tőlem, hogy megmutassa-e, hogyan csinálja ezeket a fantasztikus trükköket. Elmesélte, én meg tátott szájjal figyeltem, majd másnap megint megnéztem a műsort, és fogalmam nem volt, hogy mit csinál. Tudtam, de mégsem voltam képes összerakni fejben, egészen hihetetlen volt!”

Botond egyenesen egy Tim Burton filmből kilépő figurához hasonlítja Hectort.

„Mezítláb, rövid gatyában, rövidujjú felsőben egy kopasz ember, egy teljesen szürreális figura. Üres a keze, és mégis 8 percen keresztül bankjegyek ömlenek a színpadra a semmiből. Se pulóver, se kabát, se ingujj.”

Óceánjáró illuzionista

Soma egy másik Hectorról is beszél.

„Jön egy szintén spanyol illuzionista, akit ugyancsak Hectornak hívnak. Ő 2000 fős színházteremmel rendelkező óceánjáró hajókon mutatja be a showját. Egy darab elemlámpával, egy óriási vászonnal és a két keze segítségével, árnyjátékkal egy egész világot jelenít meg.”

Soma a Bocskai úti "irodában", bűvészműhelyében... (Fotó: Fodor Erika)

Soma és Botond nem mulasztja el megemlíteni, mennyire fontos nekik a MOMKult mint Az Illúzió Mesterei helyszíne, amely a kezdetektől otthont ad a bűvészshow-nak.

„Nagyon hálásak vagyunk, mert a MOMKult fogadta be 10 éve ezt a rendezvényt. Nagyon szeretünk velük dolgozni, ők hittek ebben már akkor, amikor ennek még nem volt Magyarországon kultúrája. Örülünk, hogy most ez az egyik legkiemeltebb produkció itt.”

Imádjuk ezt a szakmát

A márciusi rendezvényre a bűvészet krémje jön Budapestre évről évre.

„Ilyen nagyságrendben világszinten is nagyon kevesen szerveznek bűvészelőadásokat., mint ahogy mi ezt már 10 éve csináljuk itthon. Az volt a célunk, hogy ezt a minőségi bűvészetet elhozzuk a magyar közönségnek – az óvodásoktól a dédszülő korosztályig – mindenkit szórakoztatva.” - Soma szavaihoz Botond hozzáfűzi: „Mi szeretjük, imádjuk ezt a szakmát. Gyerekkorunkban nem véletlenül szerettünk ebbe bele, és ennek a legjobb részét szeretnénk átadni az embereknek. Nekünk ez kultúrmisszió.”

Ahogyan teljesen nyilvánvalóan azt is missziónak tekintik, hogy a hazai bűvészeket összefogják.

„Szerencsére bűvészekből elég jól állunk Magyarországon. Mi igyekszünk a nagy öregeket is kellő tisztelettel fogadni, és a fiatal tehetségeket ugyancsak felkarolni. Van olyan bűvészkolléga, aki a színfalak tologatásával kezdte nálunk a háttérben, majd annyit látott és tanult, fejlesztette magát és gyakorolt, hogy most már fel is lép velünk. »

Botond és Soma vevők egy tavaszi Női szeszélyre is (Fotó: Fodor Erika)

A személyes kapcsolatok ugyanolyan jók, mint a hangulat a színpadon

A fiúk azt sem rejtik véka alá, hogy mi az, ami a minőségi szakmai tevékenységen túl elengedhetetlen számukra a kollégákkal közös munkában.

„Nálunk alapelv, hogy a színfalak mögött, a személyes kapcsolatok során ugyanolyan jó hangulat legyen, mint fent a színpadon, mert a kettő rányomja a bélyegét egymásra. Nem is tudnánk olyannal együtt dolgozni, akivel emberileg nem jó a viszony. Az megmérgezné az egészet.”

Több mint 50 magyar települést keresnek fel Az Illúzió Mesterei keretében a március 1-14.között zajló budapesti nagy show mellett fut 3 teljesen különálló színházi műsor is. Egy társulat, háromféle felállásban, ebből az egyikben Soma és Botond is benne van. Idén már 50 városba mennek Magyarországon, és lesznek határon túli fellépéseik is.

Nézd meg Somát és Botondot Az Illúzió Mesterei videón: