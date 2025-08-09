Klajkó Szandra: „Az egyik előző életemben boszorkány voltam, akit máglyán égettek el"

Spiritualitással és fontos társadalmi üzenettel átitatott dallal érkezett a népszerű énekesnő. Klajkó Szandra a családja nőtagjai válláról vett le súlyos terhet a művészete által.
Klajkó Szandra a családi, generációs bántalmazásokat, árulásokat dolgozza fel az új dalában, melyhez látványos, szimbólumokban gazdag klip készült. Mint mondja, számára a művészet az igazi terápia. Dalait nagyban áthatja a spiritualitás, s nyitott ezekre a témákra: sőt, biztos benne, hogy egy korábbi életében boszorkány volt.
Klajkó Szandra új dala a bántalmazó kapcsolatokról szól, ezzel transzgenerációs mintákat old fel és az előző életekbe is visszamegy. Elmondása szerint a rossz dolgokat is meg kell élni és feldolgozni, mert csak is akkor lesz hely az új, szebb dolgoknak.
„Nagyon mély sebeket szakított fel bennem és a családomban ez a dal. Több nőt is bántalmaztak a rokonaim közül, testileg és lelkileg is. Ideje volt, hogy ezt a sok fájdalmat valaki megfogalmazza, kidolgozza” – fogalmazott Szandra a klipről. Az énekesnő nyitott a spiritualitásra, ami a művészetét is áthatja, így az sem véletlen, hogy a klip premierje 8. hó, 8. napjára esett: a hagyományok szerint az Oroszlánkapu aznap nyílik meg, ekkor pedig csodák teremtődnek és ez a nap az elengedésnek is kedvez.
Az énekesnő korábban már beszélt médiumi képességeiről, most pedig kijelentette: biztos benne, hogy előző életei között volt, mikor boszorkány volt, akit adottsága miatt máglyán égettek el.
Talán ha egy másik korban lennénk, akkor a médiumi képességeim és a szókimondásom miatt most is épp a máglyán égnék… Biztosan volt ilyen életem: hiszem, hogy az egyik előző életemben boszorkány voltam, akit máglyán égettek el. De nem bánom. Egy ügy mellett kiállni és segíteni vele másokat az egyik legnagyobb csoda!
– vélekedett. Majd kifejtette:
„Sok időn át a nők, ha nem rendelték alá magukat és különleges képességeik voltak, vagy éppen foglalkoztak gyógyítással, mágiával, akkor boszorkánynak voltak nyilvánítva. Pedig szó sincs róla, hogy az rossz dolog lett volna. A boszorkányok sok esetben füvesasszonyok, gyógyítók voltak, akik mágikus képességekkel, akár tisztánlátással bírtak, megálmodtak dolgokat előre, jeleket olvastak, jósoltak, volt, hogy a holtakkal is beszélgettek. A szellemvilággal és más dimenziókkal is kapcsolatban álltak. Itt most nem az átkokat szóró fekete mágiát gyakorlókról van szó, hanem a pozitív jó boszorkányokról, akiket a »varázstalanok« átkoztak és égettek máglyán!” – fogalmazott az énekesnő. Kihangsúlyozta:
„Nem minden boszorkány gonosz, vagy rossz!”
Az új klipben Szandra több szerepben is feltűnik, célja a száműzött, bántalmazott nőket megjeleníteni több reinkarnáción és családi mintán keresztül. Azokat a nőket formázza meg, akiket azért bántanak, mert mások, mert kiállnak az igazság mellett, vagy mert nem rendelik alá magukat másoknak.
„A klipben egy ragadozó madár is szerepel: Vera, akit Kisteleki Gergely madáridomár, solymász segítségével jelenítettünk meg. Nagyon izgalmas volt egy ilyen szépséges élőlénnyel együtt dolgozni. 18 éves már. Reptettem is, amikor pedig énekeltem, a karomon ült! A solymásszal egy kedves előadó ismerősöm, Megyeri Balázs kapcsolt össze” – utalt a magyar Jason Momoaként is számon tartott előadó, színész, kaszkadőrre.
„A klipben szereplő kardokat is tőle kaptam, amiért nagyon hálás vagyok!” – tette hozzá. Majd így folytatta:
„A videóban megjelenik még Mária Magdolna és a Piroska és a Farkas mese is: aki nyitott a spirituális szimbólumokra, sok érdekességet és titkot vehet még észre.”
„Augusztus 22-én a MagnetHázban akusztikus koncertre készülök, Árnyék és Fény címmel, ahol Dóka Attila kísér majd gitáron. Lesz meditáció, mélyebb és vidámabb dalok. Aki eljön, személyre szabott üzenetet kap tőlem. Ez egy szándékosan kis létszámú LélekLazító este lesz, hogy mindenkivel tudjak kapcsolódni. De augusztusban még a BudapestParkban is fellépünk kétszer a Spy The Ghost formációval: ott, remélem, több mint tízezren lesznek ismét. Mindkét műfaj szerelem, mindkettőért hálás vagyok.”
