Klajkó Szandra: „Az egyik előző életemben boszorkány voltam, akit máglyán égettek el"

Klajkó Szandra a családi, generációs bántalmazásokat, árulásokat dolgozza fel az új dalában, melyhez látványos, szimbólumokban gazdag klip készült. Mint mondja, számára a művészet az igazi terápia. Dalait nagyban áthatja a spiritualitás, s nyitott ezekre a témákra: sőt, biztos benne, hogy egy korábbi életében boszorkány volt.

Klajkó Szandra új klipjében számos szerepben jelenik meg, máglyára vetett boszorkányt is megformál (Fotó: Klajkó Betty)

„Több nőt is bántalmaztak a rokonaim közül”

Klajkó Szandra új dala a bántalmazó kapcsolatokról szól, ezzel transzgenerációs mintákat old fel és az előző életekbe is visszamegy. Elmondása szerint a rossz dolgokat is meg kell élni és feldolgozni, mert csak is akkor lesz hely az új, szebb dolgoknak.

„Nagyon mély sebeket szakított fel bennem és a családomban ez a dal. Több nőt is bántalmaztak a rokonaim közül, testileg és lelkileg is. Ideje volt, hogy ezt a sok fájdalmat valaki megfogalmazza, kidolgozza” – fogalmazott Szandra a klipről. Az énekesnő nyitott a spiritualitásra, ami a művészetét is áthatja, így az sem véletlen, hogy a klip premierje 8. hó, 8. napjára esett: a hagyományok szerint az Oroszlánkapu aznap nyílik meg, ekkor pedig csodák teremtődnek és ez a nap az elengedésnek is kedvez.

A bántalmazott nőket szimbolizálja, szeretné őket felszabadítani az énekesnő (Fotó: Klajkó Betty)

Klajkó Szandra: „Az egyik előző életemben boszorkány voltam”

Az énekesnő korábban már beszélt médiumi képességeiről, most pedig kijelentette: biztos benne, hogy előző életei között volt, mikor boszorkány volt, akit adottsága miatt máglyán égettek el.

Talán ha egy másik korban lennénk, akkor a médiumi képességeim és a szókimondásom miatt most is épp a máglyán égnék… Biztosan volt ilyen életem: hiszem, hogy az egyik előző életemben boszorkány voltam, akit máglyán égettek el. De nem bánom. Egy ügy mellett kiállni és segíteni vele másokat az egyik legnagyobb csoda!

– vélekedett. Majd kifejtette:

„Sok időn át a nők, ha nem rendelték alá magukat és különleges képességeik voltak, vagy éppen foglalkoztak gyógyítással, mágiával, akkor boszorkánynak voltak nyilvánítva. Pedig szó sincs róla, hogy az rossz dolog lett volna. A boszorkányok sok esetben füvesasszonyok, gyógyítók voltak, akik mágikus képességekkel, akár tisztánlátással bírtak, megálmodtak dolgokat előre, jeleket olvastak, jósoltak, volt, hogy a holtakkal is beszélgettek. A szellemvilággal és más dimenziókkal is kapcsolatban álltak. Itt most nem az átkokat szóró fekete mágiát gyakorlókról van szó, hanem a pozitív jó boszorkányokról, akiket a »varázstalanok« átkoztak és égettek máglyán!” – fogalmazott az énekesnő. Kihangsúlyozta: