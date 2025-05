Vigyázz: ha ilyet tapasztalsz éjszaka, az a rák jele lehet!

Az, hogy éjszaka egyszer-egyszer mosdóba kell menni, szinte mindenkinél előfordul. De ha ez rendszeressé válik, az nemcsak a nyugodt alvást zavarhatja meg – hanem komolyabb bajra is utalhat. Szakértők szerint az éjjeli vizelési inger, azaz a nocturia, akár a prosztatarák egyik első jele is lehet, írja a The Mirror

Az apró jelek is számítanak! Fotó: Képünk illusztráció/Shutterstock

Dr. Jiri Kubes sugárterápiás onkológus szerint bár az idő előrehaladtával gyakoribbá válik az éjjeli vécére járás, a szokásainkban bekövetkező változások mindig figyelmet érdemelnek.

Ha azt veszed észre, hogy újabban gyakrabban kell éjjel kimenni, vagy más módon változik a vizeletürítési szokásod, érdemes háziorvoshoz fordulni

– nyilatkozta. Dr. Kubes kiemelte, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú, és modern kezelési lehetőségek – például a protonnyaláb-terápia – ma már hatékonyan célozzák meg a daganatot minimális mellékhatással.

„A prosztata körüli terület különösen érzékeny. A precíziós protonnyaláb-terápia képes megóvni a környező szöveteket, így megőrizhető a húgyúti és szexuális funkció is” – tette hozzá a szakember. A prosztatarák főként az 50 év feletti férfiakat érinti, különösen azokat, akiknél a családban már előfordult ilyen betegség, vagy akik afroamerikai származásúak.