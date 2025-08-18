Figyelem! Teljes az útlezárás a 81-es számú főúton, torlódásra kell számítani

Két jármű ütközött össze.
Összeütközött két jármű a 81-es számú főúton, a 76-os kilométerszelvényben. A közlekedési baleset augusztus 18-án 4 óra 45 perc körül történt, Győr közelében.
A szemle és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a főútvonalat teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani!
- hívták fel rá a figyelmet a Police.hu oldalán.
