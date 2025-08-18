RETRO RÁDIÓ

Figyelem! Teljes az útlezárás a 81-es számú főúton, torlódásra kell számítani

Két jármű ütközött össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 06:45
baleset 81-es főút útlezárás Győr

Összeütközött két jármű a 81-es számú főúton, a 76-os kilométerszelvényben. A közlekedési baleset augusztus 18-án 4 óra 45 perc körül történt, Győr közelében.

rendőrség, sziréna
Két jármű ütközött a 81-es számú főúton / Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A szemle és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a főútvonalat teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani!

- hívták fel rá a figyelmet a Police.hu oldalán.

 

