Ma is rengeteg ingyenes programon lehet részt venni Szent István nap alkalmából - Itt a lista!

Az idei államalapítási ünnepségsorozat hat napos és már javában zajlik. Ma is több helyszínen lesznek ingyenes programok, például koncertek. Mutatjuk a helyszíneket és, hogy hánykor kezdődnek!
A Művészkertben (1024, Millenáris) 17:00-22:30 óra között lesz látogatható a Rejtő Jenő időkapszula, ahol magától a detektívregény nagymesterétől kaphatunk támogatást azzal kapcsolatban, mit is üzenjünk 2026-os önmagunknak. Ezt követően 18:00-19:00 óra között Vecsei H. Miklós és a QJÚB - Csoóri, Pilinszky, Radnóti-előadását lehet megnézni, végül pedig Ványa Bácsi Buborékkeringő c. alkotását vetítik este 8 órás kezdettel.
A Retro Tabán rendezvényhelyszínen (Budapest, I. kerület Tabán) augusztus 18-án fellép a Black II Black 17:30-kor, Hevesi Tamás 18:45-kor, a Neoton pedig 20:00 órakor.
A Magyar Ízek utcájában a következő programok várják a látogatókat:
A további programok és azok részletes leírása itt találhatók.
1926. augusztus 18-án rendezték ez első úszó Eb-t a világon, méghozzá Magyarországon. Ez volt az első olyan esemény, ahol akkor még csak férfiak számára rendeztek úszóversenyeket. A versenyszámok között szerepelt a 100 méteres gyorsúszás, a 400 méteres gyorsúszás, az 1500 méteres gyorsúszás, a 100 méteres hátúszás, a 200 méteres mellúszás, és a 4 x 200 méteres gyorsváltó. A közelmúltban háromszor, 2006-ban, 2010-ben és 2021-ben is a magyar főváros adott otthont ennek a rangos eseménynek, a 2012-es Eb-t pedig Antwerpen visszalépése után Debrecen rendezhette - olvasható a Wikipédián.
Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója 1886. augusztus 18-án látta meg a napvilágot. Ő volt a Nemzetközi Levelezési Sakkszövetség egykori elnöke és a Magyar Sakkvilág főszerkesztője is. A mindenkori rekordok között tartják számon egyik híres játszmáját is: 1928. január 21-22-én 105 táblán mintegy 300 ellenfél ellen játszott egyszerre, ez este 7-től reggel 6-ig tartott szünet nélkül. Ezekben 79 győzelmet aratott 20 döntetlen mellett, mindössze 6 játszmában kapott ki. Egy ideig ezzel ő volt a szimultán világcsúcstartó.
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, fotószerkesztő, tanár 1931-ben ezen a napon született. Érdemes és kiváló művész. 1951-től a Magyar Fotónál dolgozott, majd elvégezte a riporter tanfolyamot. 1954–1976 között riporterként dolgozott a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976–1989 között az Új Tükör fotóriportere, képszerkesztője, főszerkesztő helyettese, majd a Színházi Élet képszerkesztője volt. 2019-ben, 88 évesen, csaknem 30 évnyi szünet után újra fotózni kezdett modern eszközökkel, amit a mai napig nem is hagyott abba.
Adi Dassler 1949. augusztus 18-án jegyeztette be a vezeték- és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Az emblémává vált 3 csík eredetileg a láb jobb tartását segítő szíjrendszer volt a cipők oldalán. Érdekesség, hogy Adi Dassler bátyja, Rudolf Dassler a PUMA márkájú termékeket gyártotta, ami eredetileg RUDA (Rudolf Dassler) néven futott.
A koponyeg.hu hétfői előrejelzése szerint újra a napsütésé lesz a főszerep és csapadék sem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik, némi bárányfelhővel kísérve.
Az Erzsébet híd Lánchídhoz közelebbi, északi járdáját lezárják ma reggel 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is, várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan a gyalogosok számára megnyitják augusztus 18-án 22 órától augusztus 21-én 12 óráig a Pest irányú buszsávot-írja a BKK.
