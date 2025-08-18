Ma is rengeteg ingyenes programon lehet részt venni Szent István nap alkalmából - Itt a lista!

Itt lesznek ma ingyenes Szent István napi programok

A Művészkertben (1024, Millenáris) 17:00-22:30 óra között lesz látogatható a Rejtő Jenő időkapszula, ahol magától a detektívregény nagymesterétől kaphatunk támogatást azzal kapcsolatban, mit is üzenjünk 2026-os önmagunknak. Ezt követően 18:00-19:00 óra között Vecsei H. Miklós és a QJÚB - Csoóri, Pilinszky, Radnóti-előadását lehet megnézni, végül pedig Ványa Bácsi Buborékkeringő c. alkotását vetítik este 8 órás kezdettel.

A Retro Tabán rendezvényhelyszínen (Budapest, I. kerület Tabán) augusztus 18-án fellép a Black II Black 17:30-kor, Hevesi Tamás 18:45-kor, a Neoton pedig 20:00 órakor.

A Magyar Ízek utcájában a következő programok várják a látogatókat:

10:00 – 11:00: Cicoma Ciklon és Colos Cár története – zene és mese

12:00 – 13:00: film és rajzfilmzenéket játszik a Scoresix

14:00 – 16:00: fellép a HTM Band

17:00 – 19:00: Pengetett M’Lord koncert lesz

20:00 – 22:00: a Jani B(l)ack Blues járszik

22:00 – 00:00: fellép a Vegas Show Band

A további programok és azok részletes leírása itt találhatók.

99 éve rendezték ez első úszó Eb-t, méghozzá Magyarországon

1926. augusztus 18-án rendezték ez első úszó Eb-t a világon, méghozzá Magyarországon. Ez volt az első olyan esemény, ahol akkor még csak férfiak számára rendeztek úszóversenyeket. A versenyszámok között szerepelt a 100 méteres gyorsúszás, a 400 méteres gyorsúszás, az 1500 méteres gyorsúszás, a 100 méteres hátúszás, a 200 méteres mellúszás, és a 4 x 200 méteres gyorsváltó. A közelmúltban háromszor, 2006-ban, 2010-ben és 2021-ben is a magyar főváros adott otthont ennek a rangos eseménynek, a 2012-es Eb-t pedig Antwerpen visszalépése után Debrecen rendezhette - olvasható a Wikipédián.

A Nemzetközi Sakkszövetség magyar alapítója ezen a napon született

Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója 1886. augusztus 18-án látta meg a napvilágot. Ő volt a Nemzetközi Levelezési Sakkszövetség egykori elnöke és a Magyar Sakkvilág főszerkesztője is. A mindenkori rekordok között tartják számon egyik híres játszmáját is: 1928. január 21-22-én 105 táblán mintegy 300 ellenfél ellen játszott egyszerre, ez este 7-től reggel 6-ig tartott szünet nélkül. Ezekben 79 győzelmet aratott 20 döntetlen mellett, mindössze 6 játszmában kapott ki. Egy ideig ezzel ő volt a szimultán világcsúcstartó.