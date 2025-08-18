RETRO RÁDIÓ

Ma is rengeteg ingyenes programon lehet részt venni Szent István nap alkalmából - Itt a lista!

Az idei államalapítási ünnepségsorozat hat napos és már javában zajlik. Ma is több helyszínen lesznek ingyenes programok, például koncertek. Mutatjuk a helyszíneket és, hogy hánykor kezdődnek!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 06:30
ez lesz ma Szent István Napok augusztus 20

Itt lesznek ma ingyenes Szent István napi programok

A Művészkertben (1024, Millenáris) 17:00-22:30 óra között lesz látogatható a Rejtő Jenő időkapszula, ahol magától a detektívregény nagymesterétől kaphatunk támogatást azzal kapcsolatban, mit is üzenjünk 2026-os önmagunknak. Ezt követően 18:00-19:00 óra között Vecsei H. Miklós és a QJÚB - Csoóri, Pilinszky, Radnóti-előadását lehet megnézni, végül pedig Ványa Bácsi Buborékkeringő c. alkotását vetítik este 8 órás kezdettel.

A Retro Tabán rendezvényhelyszínen (Budapest, I. kerület Tabán) augusztus 18-án fellép a Black II Black 17:30-kor, Hevesi Tamás 18:45-kor, a Neoton pedig 20:00 órakor. 

A Magyar Ízek utcájában a következő programok várják a látogatókat:

  • 10:00 – 11:00: Cicoma Ciklon és Colos Cár története – zene és mese
  • 12:00 – 13:00: film és rajzfilmzenéket játszik a Scoresix
  • 14:00 – 16:00: fellép a HTM Band
  • 17:00 – 19:00: Pengetett M’Lord koncert lesz
  • 20:00 – 22:00: a Jani B(l)ack Blues járszik
  • 22:00 – 00:00: fellép a Vegas Show Band

A további programok és azok részletes leírása itt találhatók.

99 éve rendezték ez első úszó Eb-t, méghozzá Magyarországon

1926. augusztus 18-án rendezték ez első úszó Eb-t a világon, méghozzá Magyarországon. Ez volt az első olyan esemény, ahol akkor még csak férfiak számára rendeztek úszóversenyeket. A versenyszámok között szerepelt a 100 méteres gyorsúszás, a 400 méteres gyorsúszás, az 1500 méteres gyorsúszás, a 100 méteres hátúszás, a 200 méteres mellúszás, és a 4 x 200 méteres gyorsváltó. A közelmúltban háromszor, 2006-ban, 2010-ben és 2021-ben is a magyar főváros adott otthont ennek a rangos eseménynek, a 2012-es Eb-t pedig Antwerpen visszalépése után Debrecen rendezhette - olvasható a Wikipédián.

A Nemzetközi Sakkszövetség magyar alapítója ezen a napon született

Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója 1886. augusztus 18-án látta meg a napvilágot. Ő volt a Nemzetközi Levelezési Sakkszövetség egykori elnöke és a Magyar Sakkvilág főszerkesztője is. A mindenkori rekordok között tartják számon egyik híres játszmáját is: 1928. január 21-22-én 105 táblán mintegy 300 ellenfél ellen játszott egyszerre, ez este 7-től reggel 6-ig tartott szünet nélkül. Ezekben 79 győzelmet aratott 20 döntetlen mellett, mindössze 6 játszmában kapott ki. Egy ideig ezzel ő volt a szimultán világcsúcstartó.

Keleti Éva fotográfus ma ünnepli a 94. születésnapját

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, fotószerkesztő, tanár 1931-ben ezen a napon született. Érdemes és kiváló művész. 1951-től a Magyar Fotónál dolgozott, majd elvégezte a riporter tanfolyamot. 1954–1976 között riporterként dolgozott a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976–1989 között az Új Tükör fotóriportere, képszerkesztője, főszerkesztő helyettese, majd a Színházi Élet képszerkesztője volt. 2019-ben, 88 évesen, csaknem 30 évnyi szünet után újra fotózni kezdett modern eszközökkel, amit a mai napig nem is hagyott abba.

Keleti Éva fotóművész. Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

76 éve született az egyik legnagyobb sportmárka

Adi Dassler 1949. augusztus 18-án jegyeztette be a vezeték- és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Az emblémává vált 3 csík eredetileg a láb jobb tartását segítő szíjrendszer volt a cipők oldalán. Érdekesség, hogy Adi Dassler bátyja, Rudolf Dassler a PUMA márkájú termékeket gyártotta, ami eredetileg RUDA (Rudolf Dassler) néven futott.

Négy helyen várják Budapesten az életmentő véradókat

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00-18:00 óra között a Csili Művelődési Központ B-épületében (1201. Budapest, Nagy Győri utca 4–6.)
  • 12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1–3.)

Valamelyest enyhül az idő, de még így is hőség lesz

A koponyeg.hu hétfői előrejelzése szerint újra a napsütésé lesz a főszerep és csapadék sem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik, némi bárányfelhővel kísérve.

A BKK szerint itt változnak meg mától a forgalmi viszonyok

  • Teljes lezárás lesz a Műegyetem rakparton augusztus 18., hétfő 23:59 és augusztus 21., csütörtök 06:00 óra között.
  • Lezárás lesz a Kós Károly sétányon és a Kacsóh Pongrác úti felüljárón augusztus 18., hétfő 22:00 óra és augusztus 21., csütörtök 06:00 óra között.
  • Lezárják a Szabadság hidat ma 22:00 órától egészen augusztus 21., csütörtök 04:30-ig.
  • Időszakos és szakaszos útszűkületre kell számítani a Belgrád rakparton hétfő 06:00 és 15:00 óra között.
  • Buszsáv-lezárás lesz az Erzsébet hídon augusztus 18., hétfő 06:00 és augusztus 21., csütörtök 12:00 óra között.

Változás lesz a hidak gyalogos forgalmában is

Az Erzsébet híd Lánchídhoz közelebbi, északi járdáját lezárják ma reggel 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is, várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan a gyalogosok számára megnyitják augusztus 18-án 22 órától augusztus 21-én 12 óráig a Pest irányú buszsávot-írja a BKK.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu