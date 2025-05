Kétévesen sakkozik a kis zseni: máris tagja az elit klubnak

Egy brit kisfiú az összes eddigi IQ-rekordert lepipálta: Joseph mindössze 2 évesen és 182 naposan vált a világ legfiatalabb Mensa-tagjává! Már most olyan tudással rendelkezik, amiről sok felnőtt csak álmodhat! Olvas, sakkozik, ismeri a morzeábécét és a periódusos rendszert is.

Hihetetlen: hároméves sincs a kisfiú, és az összes eddigi IQ-rekordert lepipálta!

Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Már hét hónaposan kimondta az első szavát

– mesélte édesanyja, dr. Rose Harris-Birtill a Daily Starnak.

Olyan gyorsan fejlődött, hogy a szülei alig tudták követni. „Egyéves kora előtt hangosan olvasott, két és negyed évesen pedig már tíz percig olvasott megállás nélkül” – mondta az anyuka. Emellett öt különböző nyelven tud tízig számolni, és bármilyen kihívás izgalomba hozza. „Szereti a komplex dolgokat, a sakkot, új szavakat és fogalmakat tanulni.”

A szülők – akik egyetemi oktatók – akkor fordultak a Mensához, amikor feltűnt, hogy kisfiuk olvasási képességei jócskán túlmutatnak az életkorán. A Mensa-tagsághoz minimum 132-es IQ szükséges – Joseph tehát hivatalosan is a világ legokosabb 2 százalékába tartozik.

Azt szeretnénk, hogy ez az eredmény később büszkeséget adjon neki. A dicsőség teljes mértékben az övé!

– tette hozzá az édesanyja.

Dr. Harris-Birtill reméli, hogy fiának a Mensa közössége támogatást és inspirációt nyújt majd: „A kiemelkedően tehetséges gyerekeket gyakran félreértik, pedig ők is megfelelő kihívásokra és közegre vágynak, különben könnyen elveszhet bennük ez a különleges láng.”

Joseph szerencsére kiváló óvodába jár és nagyszerű zenetanára is van, ráadásul most már hivatalosan is a zsenik elit klubjának tagja.