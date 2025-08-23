RETRO RÁDIÓ

Bemutatkozott a Női Digitális Polgári Kör!

Az alapítók fontos dolgot közöltek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 15:10
Marsi Anikó bemutatkozás digitális

Még korábban Vitályos Eszter jelentette be, hogy a nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kört (DPK) fognak megalapítani. Azért hozták létre, hogy biztonságos, támogató teret kínáljanak azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve lehet változást elérni.

Marsi Anikó / Fotó: MW Bulvár

Régi álma vált valóra Marsi Anikónak a Női Digitális Polgári Kör létrejöttével. Mint ahogy a Bors megtudta, a sokak kedvenceként ismert Marsi ebben a feladatban is 100 százalékosan igyekszik helytállni. S nem csupán nőket érintő témákról akar beszélni majd, hanem konkrét megoldásokkal is tervez az online fórumon. Egy friss posztban most bemutatkozott a Női Digitális Polgári Kör.

„Mi, nők, ott vagyunk a családban.
Ott vagyunk a munkahelyen.
Ott vagyunk a közösségeinkben.
És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül.
Ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört.
Egy közösséget, ahol egymást támogatjuk.
Ahol büszkén vállaljuk értékeinket.
Ahol hiszünk a nőiség értékeiben és szépségében, büszkék vagyunk mindarra, ami nővé tesz minket.
Egy olyan női közösséget építünk, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.
Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért –
akkor köztünk a helyed!
Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!” - áll a közleményben, amelyben felsorolták a Női Digitális Polgári Kör alapító tagjait:

  • Marsi Anikó
  • Csisztu Zsuzsa
  • Inotay Petra
  • Isky Annamária
  • Makray Katalin
  • Molnár Andrea
  • Peller Mariann
  • Radics-Oltean Andrea "Bigyó"
  • Dr. Phillips Krisztina
  • Szentkirályi Alexandra


 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu