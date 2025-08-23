Az alapítók fontos dolgot közöltek.
Még korábban Vitályos Eszter jelentette be, hogy a nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kört (DPK) fognak megalapítani. Azért hozták létre, hogy biztonságos, támogató teret kínáljanak azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve lehet változást elérni.
Régi álma vált valóra Marsi Anikónak a Női Digitális Polgári Kör létrejöttével. Mint ahogy a Bors megtudta, a sokak kedvenceként ismert Marsi ebben a feladatban is 100 százalékosan igyekszik helytállni. S nem csupán nőket érintő témákról akar beszélni majd, hanem konkrét megoldásokkal is tervez az online fórumon. Egy friss posztban most bemutatkozott a Női Digitális Polgári Kör.
„Mi, nők, ott vagyunk a családban.
Ott vagyunk a munkahelyen.
Ott vagyunk a közösségeinkben.
És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül.
Ezért hoztuk létre a Női Digitális Polgári Kört.
Egy közösséget, ahol egymást támogatjuk.
Ahol büszkén vállaljuk értékeinket.
Ahol hiszünk a nőiség értékeiben és szépségében, büszkék vagyunk mindarra, ami nővé tesz minket.
Egy olyan női közösséget építünk, ami egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat.
Ha te is tenni akarsz magadért, családodért, hazádért –
akkor köztünk a helyed!
Csatlakozz hozzánk, építsük együtt Magyarország jövőjét!” - áll a közleményben, amelyben felsorolták a Női Digitális Polgári Kör alapító tagjait:
