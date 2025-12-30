Berobbant a sarki hideg: így hat az emberi szervezetre a hirtelen lehűlés a meteogyógyász szerint
Meteogyógyász árulja el, hogy mi vár ránk. A hideg időjárásnak komoly következményei lehetnek az egészségünkre nézve.
December utolsó napjaiban megmutatja az igazi arcát a tél: hidegfront ért az országunkba, ami kemény mínuszokat és akár havat is hozhat. A szervezetünket és a bőrünket is megviseli a fagyos, hideg idő.
A Köpönyeg előrejelzése szerint jelentősen visszaesett a hőmérséklet, éjszakánként kemény fagyokra kell számítani, napközben pedig sok helyen fagypont közelében marad a hőmérő higanyszála. A hideg levegővel együtt csapadék is érkezhet, így több térségben havazás sem kizárt, akár vékony hótakaró is kialakulhat. Az igazi tél azonban nemcsak a közlekedést és a mindennapokat nehezíti meg, hanem a szervezetünket is alaposan próbára teszi. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a hideg idő komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára.
A hideg időjárás miatt beszűkülnek az erek
A 2025-ös év egyáltalán nem volt kegyes a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára és sajnos ez igaz az év végére is
– mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy többfelé kell számíthatunk -10 Celsius-fok körüli hőmérsékletekre. A szakember azt tanácsolja, hogy védjük a bőrünket, mert a szél és a hideg miatt károsodhat, de egyéb veszélyek is leselkednek ránk.
A negatív hőmérsékleti tartományban a perifériás ereink beszűkülnek, aminek következtében megnehezül a szív munkája és ezért súlyos keringési következményekkel kell számolni.
A sarki hidegfront hatása a szervezetünkre
A hidegfront nagyon megterheli a szervezetet, a meteogyógyász súlyos következményekre figyelmeztet. A következőkre lehet számítani:
- sztrók
- infarktus
- kiugró vérnyomás érték
- szívprobléma
- koraszülések nagyobb valószínűsége
- fejfájás
- szorongás
- alvásprobléma
Figyeljünk oda magunkra a hidegben is!
A szakember arra figyelmeztet, hogy ilyenkor fontos a réteges öltözködés, a megfelelő folyadékbevitel és a vitaminpótlás. A szervezet védekezőképessége gyengülhet, ezért könnyebben elkaphatjuk a téli fertőzéseket is. Bár sokan örülnek a télies időnek és a hónak, nem árt óvatosnak lenni, hiszen a fagyos hideg bizony nem játék.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre