RETRO RÁDIÓ

Berobbant a sarki hideg: így hat az emberi szervezetre a hirtelen lehűlés a meteogyógyász szerint

Meteogyógyász árulja el, hogy mi vár ránk. A hideg időjárásnak komoly következményei lehetnek az egészségünkre nézve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 19:15
meteogyógyász tél fagy

December utolsó napjaiban megmutatja az igazi arcát a tél: hidegfront ért az országunkba, ami kemény mínuszokat és akár havat is hozhat. A szervezetünket és a bőrünket is megviseli a fagyos, hideg idő.

hideg
Továbbra is marad a hideg idő (Fotó: Gáll Regina /  Metropol)

A Köpönyeg előrejelzése szerint jelentősen visszaesett a hőmérséklet, éjszakánként kemény fagyokra kell számítani, napközben pedig sok helyen fagypont közelében marad a hőmérő higanyszála. A hideg levegővel együtt csapadék is érkezhet, így több térségben havazás sem kizárt, akár vékony hótakaró is kialakulhat. Az igazi tél azonban nemcsak a közlekedést és a mindennapokat nehezíti meg, hanem a szervezetünket is alaposan próbára teszi. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a hideg idő komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára.

A hideg időjárás miatt beszűkülnek az erek 

A 2025-ös év egyáltalán nem volt kegyes a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára és sajnos ez igaz az év végére is

– mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy többfelé kell számíthatunk -10 Celsius-fok körüli hőmérsékletekre. A szakember azt tanácsolja, hogy védjük a bőrünket, mert a szél és a hideg miatt károsodhat, de egyéb veszélyek is leselkednek ránk.

A negatív hőmérsékleti tartományban a perifériás ereink beszűkülnek, aminek következtében megnehezül a szív munkája és ezért súlyos keringési következményekkel kell számolni.

A sarki hidegfront hatása a szervezetünkre 

A hidegfront nagyon megterheli a szervezetet, a meteogyógyász súlyos következményekre figyelmeztet. A következőkre lehet számítani:

  • sztrók
  • infarktus
  • kiugró vérnyomás érték
  • szívprobléma
  • koraszülések nagyobb valószínűsége
  • fejfájás
  • szorongás
  • alvásprobléma

Figyeljünk oda magunkra a hidegben is!

A szakember arra figyelmeztet, hogy ilyenkor fontos a réteges öltözködés, a megfelelő folyadékbevitel és a vitaminpótlás. A szervezet védekezőképessége gyengülhet, ezért könnyebben elkaphatjuk a téli fertőzéseket is. Bár sokan örülnek a télies időnek és a hónak, nem árt óvatosnak lenni, hiszen a fagyos hideg bizony nem játék.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu