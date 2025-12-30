Berobbant a sarki hideg: így hat az emberi szervezetre a hirtelen lehűlés a meteogyógyász szerint

December utolsó napjaiban megmutatja az igazi arcát a tél: hidegfront ért az országunkba, ami kemény mínuszokat és akár havat is hozhat. A szervezetünket és a bőrünket is megviseli a fagyos, hideg idő.

Továbbra is marad a hideg idő (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

A Köpönyeg előrejelzése szerint jelentősen visszaesett a hőmérséklet, éjszakánként kemény fagyokra kell számítani, napközben pedig sok helyen fagypont közelében marad a hőmérő higanyszála. A hideg levegővel együtt csapadék is érkezhet, így több térségben havazás sem kizárt, akár vékony hótakaró is kialakulhat. Az igazi tél azonban nemcsak a közlekedést és a mindennapokat nehezíti meg, hanem a szervezetünket is alaposan próbára teszi. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a hideg idő komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára.

A hideg időjárás miatt beszűkülnek az erek

A 2025-ös év egyáltalán nem volt kegyes a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára és sajnos ez igaz az év végére is

– mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy többfelé kell számíthatunk -10 Celsius-fok körüli hőmérsékletekre. A szakember azt tanácsolja, hogy védjük a bőrünket, mert a szél és a hideg miatt károsodhat, de egyéb veszélyek is leselkednek ránk.

A negatív hőmérsékleti tartományban a perifériás ereink beszűkülnek, aminek következtében megnehezül a szív munkája és ezért súlyos keringési következményekkel kell számolni.

A sarki hidegfront hatása a szervezetünkre

A hidegfront nagyon megterheli a szervezetet, a meteogyógyász súlyos következményekre figyelmeztet. A következőkre lehet számítani:

sztrók

infarktus

kiugró vérnyomás érték

szívprobléma

koraszülések nagyobb valószínűsége

fejfájás

szorongás

alvásprobléma

Figyeljünk oda magunkra a hidegben is!

A szakember arra figyelmeztet, hogy ilyenkor fontos a réteges öltözködés, a megfelelő folyadékbevitel és a vitaminpótlás. A szervezet védekezőképessége gyengülhet, ezért könnyebben elkaphatjuk a téli fertőzéseket is. Bár sokan örülnek a télies időnek és a hónak, nem árt óvatosnak lenni, hiszen a fagyos hideg bizony nem játék.