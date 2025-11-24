RETRO RÁDIÓ

Szenvedünk az időjárás miatt, de ami ezután jön, arra nincsenek szavak

Megkongatta a vészharangot a meteogyógyász! Az időjárás példátlan próbatétel elé állítja a szervezetünket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 13:30
időjárás meteogyógyász front

A távozó kettős frontot egy újabb front követi. Nem lélegezhetünk fel egyhamar, mert újabb és újabb érkező frontokra számíthatunk, ami megterheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója megkongatta a vészharangot. Fagy és ónos eső jön!

Az időjárásra érzékenyek számára megterhelő időszak vette kezdetét
 Fotó: Komka Péter / MTI

Időjárás: frontok keserítik meg az életünket 

A kettős front után ugyan melegfront érkezik, de továbbra is hideg marad a levegő, valamint ónos eső is várható. A szakember szerint példátlan november végi frontsorozattal van dolgunk.

Napok óta rendkívüli terhelés alatt áll a frontérzékenyek, időjárásra érzékenyek szervezete

- kezdte a Metropolnak a meteogyógyász, aki figyelmeztetett, hogy a következő napokban tovább romlik a helyzet:

Rendkívül nagy mértékben csökken a hajnali hőmérséklet,  főleg a havas területeken akár mínusz tíz fok alatti hőmérsékletekre is számíthatunk.

Rengeteg panasz jelentkezhet, fontos az elővigyázatosság 

A hideg miatt ízületi problémák és magas vérnyomás is jelentkezhet. A melegfronti hatások nyugat felől egyre határozottabbá válnak, ami miatt erős fejfájás, migrén jelentkezhet. A mellkasi diszkomfort gyakrabban tapasztalható és az alvásminőség is romolhat. Dr. Pintér Ferenc azt tanácsolja, hogy az ónos eső miatt lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára a szédüléses panaszokat tapasztaló emberek, mert akár komoly fejsérülést is szenvedhetnek. Mindenki közlekedjen óvatosan, a gyalogosok is! 

Időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, sokfelé számíthatunk esőre. A levegő tovább melegszik, a maximumok elérhetik a +10-14 °C-ot. A délnyugati szél több helyen megélénkül. Szerdán a reggeli, délelőtti órákban még előfordulhat eső, majd nyugat felől a viharossá erősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Délután már csak záporok, helyenként hózápor fordulhat elő. A hőmérséklet 3–7 °C közé esik vissza.

 

 

