RETRO RÁDIÓ

Időjárás: brutális hideg jön, fűteni kell, de a meteogyógyász szerint más baj is van

5 Celsius-fok alá is süllyedhet az éjszakai hőmérséklet. Sokak szervezetét megterhelő időjárás köszöntött be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 13:30
meteogyógyász időjárás ősz

A napokban fényszegény, borult időjárás volt a jellemző és ez nem lesz másképp az elkövetkezendő időben sem. Egyik napról a másikra le kellett cserélni a ruhatárunkat és van, ahol már a fűtést is bekapcsolták. Megterhelő hatással van a szervezetünkre az egyre hidegebb időjárás. A jövő héten 5 Celsius-fok alá is süllyedhet az éjszakai hőmérséklet. 

időjárás
Borús, esős időjárásra számíthatunk / Fotó: Kovács Dávid / Metropol


Időjárás: Itt a hideg, fűteni kell

„Itt a hideg, fűteni kell. Az erős lehűlés tényleg véget vetett az indián nyárnak, olyannyira, hogy átestünk a ló másik oldalára és a szeptember végi helyett már igencsak az októberi hőmérsékleti értékekre kell számítani a hétvégén” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

 Sok meteogyógyászati panasszal jár az egyre hidegebb idő és a még mindig érvényesülő kettős-fronti hatások együttes jelentkezése. Természetesen ez az erős évszak-jellegű váltás megint sok problémával jár az időjárás-érzékeny emberek esetében. Egyre hidegebb reggelekre kell számítanunk, kevés lesz a napsütés, még mindig számíthatunk elszórtan csapadékra, élénk szélre, amik erősen rontják a hőérzetet

– tette hozzá a szakember.

Könnyen megfázhatunk

A hideg, nyirkos idővel együtt jár az ízületi problémák megszaporodása, gyakoribbá válnak a megfázásos problémák. Gyengül az immunrendszerünk

– mondta a meteogyógyász, aki azt tanácsolja, hogy öltözzünk melegen.

Le kell cserélni a ruhatárat és át kell alakítani összességében a programjainkat, a gondolkodásmódunkat, hiszen teljesen más helyzet az, amibe néhány nap alatt átkerültünk. Ráadásul a hidegfront nagyon sok embernél okoz most migrénes fejfájást, sőt ilyenkor a sztrók és az infarktus is gyakoribbá válik, a vérnyomás problémákról nem is beszélve

– mondta dr. Pintér Ferenc.

De vajon milyen időjárás vár ránk a következő napokban? Van remény még egy kis melegre? Nos, a koponyeg.hu prognózisa szerint a jövő héten még tovább süllyed a hőmérséklet, a mélypont a hét közepén, végén lesz, amikor éjszakánként mindössze 5, napközben jó esetben 15 fok várható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu