RETRO RÁDIÓ

Bekeményít az időjárás, nem lesz abban köszönet, ami ezután jön

Vége szakad a kellemes ősznek, záporok és viharos szél keseríti meg az életünket. A következő napokat megszenvedik az időjárás-érzékenyek, legalábbis erre figyelmeztet a meteogyógyász.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 06:00
meteogyógyász időjárás vihar

Záporok és viharos szél vetett véget a szeptemberi meleg időjárásnak. Komoly orvosmeteorológiai következményekkel járhat a viharos idő.

időjárás
Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

„Gyökeres változásra készüljenek elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek, amiért egy mediterrán ciklon lesz a felelős” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Viharok érkeznek

Szerdán megérkezett a frontálzóna melegfrontja, a következő napokban pedig hidegfront követi.

Összességében negatív irányba változik meg ezzel a melegfronttal az orvosmeteorológiai helyzet. Kifejezetten veszélyes meteogyógyászati helyzetek is előfordulnak

– mondta dr. Pintér Ferenc, kiemelve, hogy sztrók, infarktus, szívelégtelenség, légzési nehézség, mellkasi problémák, a vérnyomás ingadozása, bizonytalanságérzet, szédülés is jelentkezhet. A viharos idő pedig tovább ront a helyzeten. 

„Ismétlődő záporok, zivatarok, viharos szeleknek a hatására is számítani kell, ami nagyon komoly terhelő tényezőt jelent. Tipikusan erősen jelentkeznek ilyenkor a fejfájásos panaszok és sokkal több a szorongásos, sőt akár pánikszerű reakciókkal járó következmény is.”

Időjárás

Csütörtökön eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet. Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal. Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu