Bekeményít az időjárás, nem lesz abban köszönet, ami ezután jön

Vége szakad a kellemes ősznek, záporok és viharos szél keseríti meg az életünket. A következő napokat megszenvedik az időjárás-érzékenyek, legalábbis erre figyelmeztet a meteogyógyász.
Záporok és viharos szél vetett véget a szeptemberi meleg időjárásnak. Komoly orvosmeteorológiai következményekkel járhat a viharos idő.
„Gyökeres változásra készüljenek elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek, amiért egy mediterrán ciklon lesz a felelős” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
Szerdán megérkezett a frontálzóna melegfrontja, a következő napokban pedig hidegfront követi.
Összességében negatív irányba változik meg ezzel a melegfronttal az orvosmeteorológiai helyzet. Kifejezetten veszélyes meteogyógyászati helyzetek is előfordulnak
– mondta dr. Pintér Ferenc, kiemelve, hogy sztrók, infarktus, szívelégtelenség, légzési nehézség, mellkasi problémák, a vérnyomás ingadozása, bizonytalanságérzet, szédülés is jelentkezhet. A viharos idő pedig tovább ront a helyzeten.
„Ismétlődő záporok, zivatarok, viharos szeleknek a hatására is számítani kell, ami nagyon komoly terhelő tényezőt jelent. Tipikusan erősen jelentkeznek ilyenkor a fejfájásos panaszok és sokkal több a szorongásos, sőt akár pánikszerű reakciókkal járó következmény is.”
Csütörtökön eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az északnyugati szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet. Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal. Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.
