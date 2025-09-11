Bekeményít az időjárás, nem lesz abban köszönet, ami ezután jön

Záporok és viharos szél vetett véget a szeptemberi meleg időjárásnak. Komoly orvosmeteorológiai következményekkel járhat a viharos idő.

Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

„Gyökeres változásra készüljenek elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek, amiért egy mediterrán ciklon lesz a felelős” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Viharok érkeznek

Szerdán megérkezett a frontálzóna melegfrontja, a következő napokban pedig hidegfront követi.

Összességében negatív irányba változik meg ezzel a melegfronttal az orvosmeteorológiai helyzet. Kifejezetten veszélyes meteogyógyászati helyzetek is előfordulnak

– mondta dr. Pintér Ferenc, kiemelve, hogy sztrók, infarktus, szívelégtelenség, légzési nehézség, mellkasi problémák, a vérnyomás ingadozása, bizonytalanságérzet, szédülés is jelentkezhet. A viharos idő pedig tovább ront a helyzeten.

„Ismétlődő záporok, zivatarok, viharos szeleknek a hatására is számítani kell, ami nagyon komoly terhelő tényezőt jelent. Tipikusan erősen jelentkeznek ilyenkor a fejfájásos panaszok és sokkal több a szorongásos, sőt akár pánikszerű reakciókkal járó következmény is.”