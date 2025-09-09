Időjárás előrejelzés: kiadták a veszélyjelzést, durva, mi csap le ezekre a vármegyékre!

Az időjárás előrejelzés szerint kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében eközben több vármegyére is citromsárga riasztást adta ki, zivatar vagy felhőszakadás miatt: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat, valamint az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.

Az időjárás előrejelzés szerint továbbra is előfordulhatnak zivatarok / Fotó: met.hu

Így alakul az időjárás a következő napokban

Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől már elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön kitart a borongós időjárás, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet 21 és 30 fok között változik, délkeleten maradhat a hőség.

Pénteken változóan, időnként erősen felhős lesz az égbolt, de csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél élénkké válik. Hajnalban 13–20 fok várható, délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.