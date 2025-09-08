RETRO RÁDIÓ

A fél országra kiadták a riasztást: brutális felhőszakadás jön, és ezzel még nincs vége

Hétfőn eső, kedden ragyogóan napos idő lesz, aztán...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 06:00
A következő napokban változékony időjárásra készülhetünk. A szikrázó nyár, majd az esős idő is beköszönt néhány napon belül.

Időjárás: jön az eső - Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Hétfőn 30 fok körüli hőség valószínű, de a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint zivatar, felhőszakadás is várható. Elsőfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Felhőszakadás miatt Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kapott riasztást, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Kedd estig marad a szikrázó napsütés, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Nem lesz eső. Tovább melegszik a levegő: 31-33 fok körüli tikkasztó meleg jöhet.

Szerdán erősen felhős időre van kilátás, azonban még csak elszórtan fordul elő eső, zápor, zivatar. 26 fok köré csökken a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

