Esni fog a hó! Mutatjuk hol lesz fehér a karácsony

Megválaszoljuk a kérdést, amely mindenkit foglalkoztat: vajon szenteste és karácsony napján hóval érkezik az időjárás?

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet szenteste napján. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás karácsonykor

Szenteste napja, szerda

Szenteste napján, szerdán általánosságban borult, szürke, párás idő lesz. Azonban, ami mindenkit foglalkoztat, hogy lesz-e hó? Bizony, hiszen az Alpokalján és a hegyvidéki területeket az esőt havas eső és hó váltja majd fel. A Dunától keletre azonban inkább eső, szitálás fordulhat elő, vagy az sem. A napi hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul. Az északkeleti irányú szél felerősödhet.



Karácsony első napja, csütörtök

A napi hőmérséklet 4 fok körül alakul, marad az élénk északkeleti szél. A nap is kisüthet akár az északkeleti tájakon, de csapadék nem valószínű.Délnyugaton azonban marad az összességében borult idő, amely hozhat magával vegyes halmazállapotú esőt. Délnyugat felé haladva fordul elő, hogy hóval keveredik a csapadék.



Karácsony második napja, péntek

Pénteken is fordulhat elő még havas eső a délnyugati tájakon, itt egészen estig borult marad az ég. Északkelet felől felszakadozik a felhőzet és a nap is kisüthet. Az északkeleti tájakon erős fagyra lehet számítani, hajnalban akár -8 fok is lehet. Ez délután maximum +7 fokra emelkedhet - írja a köpönyeg.hu.