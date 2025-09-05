Viharos hétvége: több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki, még jég is jöhet

A pénteki napot még alapvetően a késő nyárias időjárás határozza meg, ám a késő délutáni, illetve az esti órákra már villámlással, erősödő széllel, sőt: akár még jégesővel is számolni kell! Az előrejelzés szerint az Északi-középhegységben és a Dunántúl nyugati, északnyugati részén kezdi majd egyre több gomolyfelhő zavarni a napsütést. Ezekből több helyen valószínű zápor, zivatar. Az így kialakuló cellákat viharos széllökések, maximum 2 cm-es jégdarabok és intenzív csapadék kísérheti.

Viharos idővel közelít felénk a hétvége: több vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Fotó: Brett Sayles / Pexels (illusztráció)

A közelgő viharos időjárás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben

Péntekre több vármegyében is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

A viharos időjárás és a zivatarok veszélye miatt elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetés van érvényben a Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Vas, illetve Zala vármegyékben.

Az érintett területeken az éjszakai órákra csökken majd a zivatarok száma, ekkor főleg a nyugati, illetve a délnyugati tájakon fordulhat elő villámlás. Szombaton napközben a keleti országrészre tevődik majd át a csapadék: elsősorban a Tiszántúlon kell lassan mozgó zivatarok kialakulására számítani. Ezeket szintén

felhőszakadás , illetve

, illetve jégeső , valamint

, valamint viharos széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 fok körül várható. Vasárnapra a köpönyeg.hu előrejelzése szerint már változóan gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, ám elszórtan még ekkor is számíthatunk csapadékra, míg a hőmérséklet délutáni maximuma 29 fok közelében várható. Ugyanakkor jó hír, hogy a jövő hét közepére tovább melegszik az idő,szeptember 9-én és 10-én már 30 fok feletti maximumokat mérhetünk, ám ezt követően elkezdődik egy lassú lehűlés.