Kiadták az elsőfokú riasztást, brutális, mi fog lecsapni az országra!

Rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be
- írja a Katasztrófavédelem.
A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.
