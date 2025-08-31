RETRO RÁDIÓ

Kiadták az elsőfokú riasztást, brutális, mi fog lecsapni az országra!

Rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 11:45
veszély eső felhőszakadás csapadék

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet. 

Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet / Fotó: met.hu

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- írja a Katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.


 

 

