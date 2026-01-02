RETRO RÁDIÓ

Friss hó várható, akár 5-10 centis is lehet a hótakaró

Örülhetnek a tél szerelmesei! További friss hó jöhet az ország egyik részén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 06:00
prognózis tél

Fehér karácsony helyett fehér szilveszternek örülhettek a hó szerelmesei, ráadásul a meteorológiai előrejelzés szerint az ország egyik részén további havazás, akár 5-10 centi friss várható. Jöjjenek a részletek!

friss hó
2026 elején újabb friss hó várható az ország déli határszélén (Fotó: Gábor Zoltán / metropol)

A szilveszteri havazás után a déli határszélén akár 5-10 centi friss hó is eshet

Pénteken erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli tájakon többfelé várható eső, amit estefelé havas eső, havazás válthat fel. +1 és +6 fok között változik a hőmérséklet. Élénk lesz a délkeleti szél.
Szombaton az ország déli határszélén tartósabb havazás lehet, akár 5-10 cm-es hótakaró is kialakulhat. Az ország nagy részén ugyanakkor alig lesz csapadék. +3, +4 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Az ÉNy-i szél megélénkül.
Vasárnap délen borongós időre van kilátás, kisebb hószállingózással. Az ország északi felén már többórás napsütés is lehet. Az északi szél erős lesz. Reggel -4, délután már csak +1 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

