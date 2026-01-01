Fehér karácsony helyett fehér szilveszter – elképesztő havas fotók, videók

Két legyet egy csapásra! Örülhettek, akik havazással akarták zárni az óévet, és azok is, akik fehér tájra szerettek volna ébredni újévkor. Szilveszter éjjel ugyanis északnyugat felől délkelet felé haladva egy csapadékzóna érte el az országot, havazást hozva magával. A látványos jelenséget rengetegen megörökítették, csodás havas fotók születtek.

Mesés havas fotók örökítették meg a szilveszteri hóesést

A friss és puha hó vastagságát jól érzékeltették a parkoló autók, melyek kivétel nélkül fehérré változtak.

A Budapesti Közművek (BKM) FKF Köztisztasági Divíziója jelezte. 2025 utolsó éjszakáján előfordulhat kisebb havazás. Arra kérték a közlekedőket, hogy csak jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak, és a csúszós, havas időszakok alatt lehetőség szerint azok is válasszák a közösségi közlekedést, akik egyébként rendszerint saját autóval járnak.

A szilveszteri havazásnak mesés videók állítottak emléket

Több TikTok-videó is készült a 2025-ös és 2026-os évváltás budapesti havazásáról – több ezer lájkot hozva a feltöltőknek.

Nem csak Budapesten lehetet örülni fehér a szilveszternek

A magyra fővároson kívül a Dunántúl több pontján is havazott: Fejér vármegyéből a Duol és a Feol közölt látványos képeket és videókat. A nyugati határ közeléből, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyéből a Kisalföld és a Vaol számolt be intenzív hóesésről, míg a Bakonyról a Veol készített téli hangulatú fotógalériát – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.