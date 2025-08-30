Budapestet sem kímélte a vihar - percek alatt öntötte el a monszunszerű eső a fővárost

Durva időjárással búcsúzott a nyár: heves viharok csaptak le szombaton az ország több térségére. A meteorológusok által előre jelzett viharzóna elemi erővel érkezett, Nógrád vármegyében villámokkal, széllel és özönvízszerű esővel tarolta le a településeket. A Nool.hu beszámolója szerint citromsárga riasztás van érvényben, és az égi áldás több hullámban folytatódik, késő estére is jelentős csapadékot jósolnak – írja az Origo.

Budapest utcáit percek alatt elárasztotta a monszunszerű vihar

A fővárosban sem kímélte az időjárás az embereket: Budapest belvárosát percek alatt öntötte el a monszunszerű eső, az utcák patakokká váltak, a közlekedés megbénult. A drámai helyzet még nem ért véget, a szakemberek újabb felhőszakadások lehetőségére figyelmeztetnek. Az ország középső részén élőknek fel kell készülniük arra, hogy a következő órákban tovább fokozódhat a viharos időjárás.

Az ősz beköszöntével úgy tűnik, tartós csapadékos periódus vette kezdetét, amely próbára teszi mind a közlekedést, mind a mindennapi életet.