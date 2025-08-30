RETRO RÁDIÓ

Budapestet sem kímélte a vihar - percek alatt öntötte el a monszunszerű eső a fővárost

Heves vihar söpört végig az ország középső részén. Budapest utcáit percek alatt elárasztotta a monszunszerű vihar, patakokká változtatva a belvárost.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 19:17
vihar eső Budapest

Durva időjárással búcsúzott a nyár: heves viharok csaptak le szombaton az ország több térségére. A meteorológusok által előre jelzett viharzóna elemi erővel érkezett, Nógrád vármegyében villámokkal, széllel és özönvízszerű esővel tarolta le a településeket. A Nool.hu beszámolója szerint citromsárga riasztás van érvényben, és az égi áldás több hullámban folytatódik, késő estére is jelentős csapadékot jósolnak – írja az Origo.

Budapest utcáit percek alatt elárasztotta a monszunszerű vihar
Budapest utcáit percek alatt elárasztotta a monszunszerű vihar

A fővárosban sem kímélte az időjárás az embereket: Budapest belvárosát percek alatt öntötte el a monszunszerű eső, az utcák patakokká váltak, a közlekedés megbénult. A drámai helyzet még nem ért véget, a szakemberek újabb felhőszakadások lehetőségére figyelmeztetnek. Az ország középső részén élőknek fel kell készülniük arra, hogy a következő órákban tovább fokozódhat a viharos időjárás.

Az ősz beköszöntével úgy tűnik, tartós csapadékos periódus vette kezdetét, amely próbára teszi mind a közlekedést, mind a mindennapi életet.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu