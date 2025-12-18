Most jött a szörnyű hír: közel 350-en utassal a fedélzetén balesetezett egy vonat Magyarországon
A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni.
Rohantak a tűzoltók, miután elgázolt egy embert a vonat Győrben, az Egressy Béni úti vasúti átjáróban.
A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. A rajta utazó mintegy háromszázötven embernek a győri hivatásos tűzoltók segítenek átszállni az értük érkező mentesítő járatra - írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre