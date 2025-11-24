Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok magyar sportoló

November 23-án, 93 éves korában elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó – közölte a MOB. A Magyar Olimpiai Bizottságot a melbourne-i bajnok felesége tájékoztatta a halálhírről. Hámori Jenőt a hazai ötkarikás testület saját halottjának tekinti.

Hámori Jenő 1933. augusztus 27-én Győrben született.

Legnagyobb sikerét a melbourne-i olimpián szerezte: a kardcsapattal Gerevich Aladár, Kovács Pál, Kárpáti Rudolf, Hámori Jenő, Keresztes Attila és Magay Dániel közösen állhatott a dobogó tetejére. Az 1955-ös római világbajnokságon szintén csapatban, aranyérmes lett.

Vívókarrierje mellett jelentős tudományos életpályát tudhat magáénak. Még a melbourne-i játékok évében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán diplomázott vegyészként, munkát kapott a Műanyagipari Kutatóintézetben. Az olimpia után Philadelphiában helyezkedett el, majd a Pennsylvania Egyetemen szerzett tudományos fokozatot.