RETRO RÁDIÓ

Tündérmese az oltárnál, megnősült a világbajnok vívó

Oroszlányban fogadott örök hűséget egymásnak a pár, akik évek óta elválaszthatatlan társai egymásnak. A 32 éves Szatmári András és szerelme, Fanni meghitt, mégis ragyogó esküvőn mondták ki a boldogító igent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 18:15
Szatmári András MTK menyasszony

Igazi romantikus mesébe csöppent az MTK klasszisa, a 32 éves Szatmári András, aki hétvégén oltár elé vezette szerelmét, Fannit. A pár Oroszlányban fogadott egymásnak örök hűséget, és a vendégekkel együtt ünnepelték életük egyik legszebb napját.

Szatmári András (jobbra) és párja, Fanni kimondták a boldogító igent.
Szatmári András (jobbra) és párja, Fanni kimondták a boldogító igent (Fotó: Csudai Sándor) 

"Hálásak vagyunk, hogy velünk ünnepeltetek tegnap. Most kicsit feltöltődünk, de hamarosan még hozunk pár pillanatot” – írta Fanni az Instagramon közzétett esküvői fotójukhoz. A fitneszinstruktorként dolgozó menyasszony és a világbajnok vívó ragyogtak a nagy napon, a képek tanúsága szerint pedig minden apró részlet a szerelmüket ünnepelte.

Szatmári András mögött kihívásokkal teli hónapok állnak

A sportoló mögött kemény hónapok állnak: a genovai Európa-bajnokságon a férfi kardcsapat tagjaként aranyérmet szerzett, ám a tbiliszi világbajnokságon már csak egyéniben kapott lehetőséget, ahol a második körben búcsúzott. A magyar csapat nélküle végül ezüstérmet szerzett.

Szatmári a Nemzeti Sportnak adott interjúban elárulta, megviselte, hogy mellőzték a csapatversenyből, de az esküvői boldogság és az előtte álló célok új lendületet adtak neki:

Szeretek vívni, ha nem így lenne, már rég abbahagytam volna. Úgyhogy küzdök tovább: magamért, az edzőmért, a helyemért a csapatban 

– fogalmazott.

A kardvívó nem titkolja, hogy a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is ott lebeg a szeme előtt, és a családi boldogság mellett mostantól ezért dolgozik. Egy biztos: a hétvége legszebb aranyérme az ujján csillog.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu