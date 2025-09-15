Tündérmese az oltárnál, megnősült a világbajnok vívó

Igazi romantikus mesébe csöppent az MTK klasszisa, a 32 éves Szatmári András, aki hétvégén oltár elé vezette szerelmét, Fannit. A pár Oroszlányban fogadott egymásnak örök hűséget, és a vendégekkel együtt ünnepelték életük egyik legszebb napját.

Szatmári András (jobbra) és párja, Fanni kimondták a boldogító igent (Fotó: Csudai Sándor)

"Hálásak vagyunk, hogy velünk ünnepeltetek tegnap. Most kicsit feltöltődünk, de hamarosan még hozunk pár pillanatot” – írta Fanni az Instagramon közzétett esküvői fotójukhoz. A fitneszinstruktorként dolgozó menyasszony és a világbajnok vívó ragyogtak a nagy napon, a képek tanúsága szerint pedig minden apró részlet a szerelmüket ünnepelte.

Szatmári András mögött kihívásokkal teli hónapok állnak

A sportoló mögött kemény hónapok állnak: a genovai Európa-bajnokságon a férfi kardcsapat tagjaként aranyérmet szerzett, ám a tbiliszi világbajnokságon már csak egyéniben kapott lehetőséget, ahol a második körben búcsúzott. A magyar csapat nélküle végül ezüstérmet szerzett.

Szatmári a Nemzeti Sportnak adott interjúban elárulta, megviselte, hogy mellőzték a csapatversenyből, de az esküvői boldogság és az előtte álló célok új lendületet adtak neki:

Szeretek vívni, ha nem így lenne, már rég abbahagytam volna. Úgyhogy küzdök tovább: magamért, az edzőmért, a helyemért a csapatban

– fogalmazott.

A kardvívó nem titkolja, hogy a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is ott lebeg a szeme előtt, és a családi boldogság mellett mostantól ezért dolgozik. Egy biztos: a hétvége legszebb aranyérme az ujján csillog.