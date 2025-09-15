Tündérmese az oltárnál, megnősült a világbajnok vívó

Oroszlányban fogadott örök hűséget egymásnak a pár, akik évek óta elválaszthatatlan társai egymásnak. A 32 éves Szatmári András és szerelme, Fanni meghitt, mégis ragyogó esküvőn mondták ki a boldogító igent.
Igazi romantikus mesébe csöppent az MTK klasszisa, a 32 éves Szatmári András, aki hétvégén oltár elé vezette szerelmét, Fannit. A pár Oroszlányban fogadott egymásnak örök hűséget, és a vendégekkel együtt ünnepelték életük egyik legszebb napját.
"Hálásak vagyunk, hogy velünk ünnepeltetek tegnap. Most kicsit feltöltődünk, de hamarosan még hozunk pár pillanatot” – írta Fanni az Instagramon közzétett esküvői fotójukhoz. A fitneszinstruktorként dolgozó menyasszony és a világbajnok vívó ragyogtak a nagy napon, a képek tanúsága szerint pedig minden apró részlet a szerelmüket ünnepelte.
A sportoló mögött kemény hónapok állnak: a genovai Európa-bajnokságon a férfi kardcsapat tagjaként aranyérmet szerzett, ám a tbiliszi világbajnokságon már csak egyéniben kapott lehetőséget, ahol a második körben búcsúzott. A magyar csapat nélküle végül ezüstérmet szerzett.
Szatmári a Nemzeti Sportnak adott interjúban elárulta, megviselte, hogy mellőzték a csapatversenyből, de az esküvői boldogság és az előtte álló célok új lendületet adtak neki:
Szeretek vívni, ha nem így lenne, már rég abbahagytam volna. Úgyhogy küzdök tovább: magamért, az edzőmért, a helyemért a csapatban
– fogalmazott.
A kardvívó nem titkolja, hogy a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is ott lebeg a szeme előtt, és a családi boldogság mellett mostantól ezért dolgozik. Egy biztos: a hétvége legszebb aranyérme az ujján csillog.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.