Most érkezett: Embert gázolt a vonat

Vonatgázolás történt Téglásnál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók segítenek a mintegy 70 utasnak a biztonságos átszállásban. Embert gázolt a vonat.

Embert gázolt a vonat Téglásnál

Fotó: Pexels (illusztráció)

Elgázolt egy embert a vonat Téglásnál, a Kurucz utca közelében. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak

– írták a közleményben.

A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A rajok a vonat utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra.

Információink szerint egy ember életét vesztette a halálos vonatgázolásban

– írta a HAON.