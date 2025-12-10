Most érkezett: Embert gázolt a vonat
Tragédia! A Kurucz utca közelében embert gázolt a vonat Téglásnál. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak.
Vonatgázolás történt Téglásnál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók segítenek a mintegy 70 utasnak a biztonságos átszállásban. Embert gázolt a vonat.
Elgázolt egy embert a vonat Téglásnál, a Kurucz utca közelében. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak
– írták a közleményben.
A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre.
A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A rajok a vonat utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra.
Információink szerint egy ember életét vesztette a halálos vonatgázolásban
– írta a HAON.
