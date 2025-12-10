Most érkezett: Embert gázolt a vonat

RETRO RÁDIÓ

Tragédia! A Kurucz utca közelében embert gázolt a vonat Téglásnál. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak.

2025.12.10. 21:10
Vonatgázolás történt Téglásnál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók segítenek a mintegy 70 utasnak a biztonságos átszállásban. Embert gázolt a vonat.

Embert gázolt a vonat Téglásnál
Fotó: Pexels (illusztráció)

– írták a közleményben.

A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A rajok a vonat utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra.

Információink szerint egy ember életét vesztette a halálos vonatgázolásban

– írta a HAON.

 

