Most jött: gázolt a vonat Angyalföldön, óriási késésekre kell számítani

Ezen a vonalon késésekre kell számítani.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.07. 14:25
Módosítva: 2025.12.07. 17:49
vonat baleset gázolás Angyalföld

Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban. A vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

vonat vasút
Elgázolt egy embert a vonat Angyalföldnél Fotó: Pexels (illusztráció)

A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatoknál kisebb késésekre kell számítani – írja az MTI.

 

