Most jött: gázolt a vonat Angyalföldön, óriási késésekre kell számítani
Ezen a vonalon késésekre kell számítani.
Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban. A vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.
A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatoknál kisebb késésekre kell számítani – írja az MTI.
