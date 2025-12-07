Most jött: gázolt a vonat Angyalföldön, óriási késésekre kell számítani

Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban. A vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Elgázolt egy embert a vonat Angyalföldnél Fotó: Pexels (illusztráció)

A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatoknál kisebb késésekre kell számítani – írja az MTI.