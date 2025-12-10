Brutális tömegkarambol az Árpád hídon: a villamosforgalmat is akadályozza a baleset
Egymásnak ütközött egy kamion és két személyautó Budapest XIII. kerületében az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében; a baleset a villamosforgalmat is akadályozza - közölte a katasztrófavédelem
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél; az érintett útszakaszon nagy a torlódás - közölték
A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon; a Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok; csak lépésben lehet haladni.
Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között - tették hozzá.
