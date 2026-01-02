Mező Misi a boldogság nyomában – a Magna Cum Laude fontembere a Dunán
Szombatonként látható a Dunán a Jézus és… harmadik évada. Mező Misi börtönt megjárt, az élet mélységeit megtapasztalt emberek történeteiben keresi a boldogság forrását.
Mező Misi énekes-gitáros zenész, a Magna Cum Laude frontembere a Jézus és… 3.évadában arra vállalkozott, hogy a bibliai 8 boldogság alapján ered a mindnyájunk által keresett legfőbb emberi vágy mibenlétének a nyomába, megrázó-megrendítő, hús-vér történeteken keresztül.
A Jézus és… 3. évadában Mező Misi Tapolyai Emőke pszichológust kérte társául. A zenész jó szívvel ajánlja mindenki figyelmébe a 2026. január 31-ig minden szombaton délután a Dunán látható sorozatot, amelyben társműsorvezetőjével együtt a boldogság forrását próbálják megtalálni és megmutatni.
Azoknak ajánljuk, akik nem találják a boldogságukat. Véleményem szerint a boldogság nem egy egyenes, bár arra törekszünk, hanem hol fönt van az ember, hol lent. Mindenkinek teljesen mást jelent. Hiszem, hogy a sorozat segítségével kortól, nemtől, vallási felekezettől függetlenül meg lehet találni azt a kapaszkodót, amire épp szükség van
– tudtuk meg Mező Misitől.
Tapolyai Emőke a második részben így fogalmaz:
Azért leszel boldog a sírástól, mert felismered, hogy szükséged van a kegyelemre. Onnantól kezdve el tudod fogadni a kegyelmet, a kegyelem pedig felszabadít az életre. Na, ez itt a csavar! Ezt tedd be a dalodba.
Mező Misi: Szívecset
A Jézus és… 3.évada nagy sikerű dokumentumfilm-sorozat zenével és őszinte emberi történetekkel hív közös lelki utazásra mindenkit. A kerettörténet szerint Mező Misi megbízást kap egy reklámdal megírására, amely Tapolyai Emőke segítségével a Jézus és… harmadik évada lelki utazásának végére, mint egy vadonatúj dal, meg is születik – annak betetőzéseként, összegzésként. Íme a dal, a Szívecset!
A Jézus és… 3. évada 2026. január 31-ig minden szombaton 16.45 perckor a Duna TV-n tekinthető meg. A korábbi epizódok is visszanézhetők.
