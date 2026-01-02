RETRO RÁDIÓ

Mező Misi a boldogság nyomában – a Magna Cum Laude fontembere a Dunán

Szombatonként látható a Dunán a Jézus és… harmadik évada. Mező Misi börtönt megjárt, az élet mélységeit megtapasztalt emberek történeteiben keresi a boldogság forrását.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.01.02. 10:45
Módosítva: 2026.01.02. 11:30
mező misi dal tapolyai emőke jézus és … boldogság sorozat

Mező Misi énekes-gitáros zenész, a Magna Cum Laude frontembere a Jézus és… 3.évadában arra vállalkozott, hogy a bibliai 8 boldogság alapján ered a mindnyájunk által keresett legfőbb emberi vágy mibenlétének a nyomába, megrázó-megrendítő, hús-vér történeteken keresztül. 

Mező Misi
Mező Misi énekes a Jézus és… 3.évadát ajánlja mindenkinek kapaszkodóul a boldogságkereséshez (Fotó: Fodor Erika)

A Jézus és… 3. évadában Mező Misi Tapolyai Emőke pszichológust kérte társául. A zenész jó szívvel ajánlja mindenki figyelmébe a 2026. január 31-ig minden szombaton délután a Dunán látható sorozatot, amelyben társműsorvezetőjével együtt a boldogság forrását próbálják megtalálni és megmutatni.

@fodorerikastory Mező Misi jószívvel ajánlja a Jézus és…3. évadát, amelyben a 8 boldogság alapján járja körül a boldogság fogalmát dr. Tapolyai Emőke pasztorálpszichológus műsortárs-vezetővel. A sorozat epizódjai 2026. január 31-ig minden szombaton a Dunán. A korábbi részek visszanézhetők! A háttérben, a Mező Misi kezében lévő CD-ről Fodor Tamás - Bayer Róbert Eljöttünk Hozzád című karácsonyi dalciklusából szól a “Messzebbre nézz”.#8boldogság”karácsony#élet ♬ Messzebbre nézz! - 2025 Mix - Fodor Tamás & Bayer Róbert

Azoknak ajánljuk, akik nem találják a boldogságukat. Véleményem szerint a boldogság nem egy egyenes, bár arra törekszünk, hanem hol fönt van az ember, hol lent. Mindenkinek teljesen mást jelent. Hiszem, hogy a sorozat segítségével kortól, nemtől, vallási felekezettől függetlenül meg lehet találni azt a kapaszkodót, amire épp szükség van

– tudtuk meg Mező Misitől.

Tapolyai Emőke és Mező Misi a bibliai 8 boldogság forrását keresik valódi, mai emberi történeteken keresztül (Fotó: MTVA)

Tapolyai Emőke a második részben így fogalmaz: 

Azért leszel boldog a sírástól, mert felismered, hogy szükséged van a kegyelemre. Onnantól kezdve el tudod fogadni a kegyelmet, a kegyelem pedig felszabadít az életre. Na, ez itt a csavar! Ezt tedd be a dalodba.

Mező Misi: Szívecset

A Jézus és… 3.évada nagy sikerű dokumentumfilm-sorozat zenével és őszinte emberi történetekkel hív közös lelki utazásra mindenkit. A kerettörténet szerint Mező Misi megbízást kap egy reklámdal megírására, amely Tapolyai Emőke segítségével a Jézus és… harmadik évada lelki utazásának végére, mint egy vadonatúj dal, meg is születik – annak betetőzéseként, összegzésként. Íme a dal, a Szívecset!

A Jézus és… 3. évada 2026. január 31-ig minden szombaton 16.45 perckor a Duna TV-n tekinthető meg. A korábbi epizódok is visszanézhetők.

 

