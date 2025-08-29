RETRO RÁDIÓ

Mező Misi a gyerekkoráról: „Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni”

A Magna Cum Laude frontemberének a nyarai nem feltétlenül pihenéssel teltek. Mező Misi a családi földeken dolgozott szünidőben.

Megosztás
Szerző: mkb
Létrehozva: 2025.08.29. 08:30
Magna Cum Laude nyár zenész Mező Misi

Még tart a legforróbb évszak, a Petőfi Zenei Díjjal elismert Magna Cum Laude zenekar frontembere, Mező Misi a dolgos gyerekkori nyarairól nosztalgiázott…

mező misi
Mező Misi családja már másképp nyaral, mint ő annak idején (Fotó: MTVA)

Mező Misi: „A nyári szünet nem arról szólt...”

Életemben először tizenévesen jutottam el a Balatonra, majd utána jó sokáig nem – kezdte Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere a Duna Hogy volt?! című műsorának nyári különkiadásában. Az ország egyik legismertebb zenekarának énekese, aki egyben a Jézus és… című sorozat műsorvezetője is, hozzátette, a nyár náluk egyet jelentett az idénymunkával.

Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni, hanem arról, hogy irány ki a paprika- vagy a paradicsomföldre dolgozni

idézte fel a Duna Hogy volt?! nyári különkiadásában.

CM20240817_Hajdúhét_Magna Cum Laude_HAON (5)
Mező Misi gyerekként a cigányzenészeket nézve tanulta el az alapokat (Fotó: MediaWorks)

A zenész úgy fogalmazott, a természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért. Ugyanis, mint mondta, a zenei pályát szinte természetes módon választotta, hiszen muzsikus cigány családban nőtt fel.

Nagypapám prímás volt, édesanyám bátyja is prímás, és az öccsük is zenél. Én nem tanultam gitározni, hanem a cigánysoron lelestem az akkordokat. Lefotóztam a szememmel, hazamentem, és pakolgattam az ujjaimat

– emlékezett vissza a kezdetekre.

„Már előző évben lefoglaljuk”

Családos emberként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeinek remek nyarakat biztosítson. Mező Misi számára a család mindig is kiemelt fontosságú volt. Még a nyári őrület előtt a Metropolnak elmondta:

Mindig bajban vagyunk, amikor egy hetet kell kiválasztani, hogy mikor menjünk el nyaralni családostul. Az utóbbi öt évben rutinosabbak vagyunk, már előző évben lefoglaljuk azt a hetet, amikor mindenki el tud menni” – mesélte a zenész.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu