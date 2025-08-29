Mező Misi a gyerekkoráról: „Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni”

A Magna Cum Laude frontemberének a nyarai nem feltétlenül pihenéssel teltek. Mező Misi a családi földeken dolgozott szünidőben.
Még tart a legforróbb évszak, a Petőfi Zenei Díjjal elismert Magna Cum Laude zenekar frontembere, Mező Misi a dolgos gyerekkori nyarairól nosztalgiázott…
„Életemben először tizenévesen jutottam el a Balatonra, majd utána jó sokáig nem” – kezdte Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere a Duna Hogy volt?! című műsorának nyári különkiadásában. Az ország egyik legismertebb zenekarának énekese, aki egyben a Jézus és… című sorozat műsorvezetője is, hozzátette, a nyár náluk egyet jelentett az idénymunkával.
Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni, hanem arról, hogy irány ki a paprika- vagy a paradicsomföldre dolgozni
– idézte fel a Duna Hogy volt?! nyári különkiadásában.
A zenész úgy fogalmazott, a természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért. Ugyanis, mint mondta, a zenei pályát szinte természetes módon választotta, hiszen muzsikus cigány családban nőtt fel.
Nagypapám prímás volt, édesanyám bátyja is prímás, és az öccsük is zenél. Én nem tanultam gitározni, hanem a cigánysoron lelestem az akkordokat. Lefotóztam a szememmel, hazamentem, és pakolgattam az ujjaimat
– emlékezett vissza a kezdetekre.
Családos emberként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeinek remek nyarakat biztosítson. Mező Misi számára a család mindig is kiemelt fontosságú volt. Még a nyári őrület előtt a Metropolnak elmondta:
„Mindig bajban vagyunk, amikor egy hetet kell kiválasztani, hogy mikor menjünk el nyaralni családostul. Az utóbbi öt évben rutinosabbak vagyunk, már előző évben lefoglaljuk azt a hetet, amikor mindenki el tud menni” – mesélte a zenész.
