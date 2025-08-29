Mező Misi a gyerekkoráról: „Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni”

Még tart a legforróbb évszak, a Petőfi Zenei Díjjal elismert Magna Cum Laude zenekar frontembere, Mező Misi a dolgos gyerekkori nyarairól nosztalgiázott…

Mező Misi családja már másképp nyaral, mint ő annak idején (Fotó: MTVA)

Mező Misi: „A nyári szünet nem arról szólt...”

„Életemben először tizenévesen jutottam el a Balatonra, majd utána jó sokáig nem” – kezdte Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere a Duna Hogy volt?! című műsorának nyári különkiadásában. Az ország egyik legismertebb zenekarának énekese, aki egyben a Jézus és… című sorozat műsorvezetője is, hozzátette, a nyár náluk egyet jelentett az idénymunkával.

Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni, hanem arról, hogy irány ki a paprika- vagy a paradicsomföldre dolgozni

– idézte fel a Duna Hogy volt?! nyári különkiadásában.

Mező Misi gyerekként a cigányzenészeket nézve tanulta el az alapokat (Fotó: MediaWorks)

A zenész úgy fogalmazott, a természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért. Ugyanis, mint mondta, a zenei pályát szinte természetes módon választotta, hiszen muzsikus cigány családban nőtt fel.

Nagypapám prímás volt, édesanyám bátyja is prímás, és az öccsük is zenél. Én nem tanultam gitározni, hanem a cigánysoron lelestem az akkordokat. Lefotóztam a szememmel, hazamentem, és pakolgattam az ujjaimat

– emlékezett vissza a kezdetekre.

„Már előző évben lefoglaljuk”

Családos emberként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeinek remek nyarakat biztosítson. Mező Misi számára a család mindig is kiemelt fontosságú volt. Még a nyári őrület előtt a Metropolnak elmondta:

„Mindig bajban vagyunk, amikor egy hetet kell kiválasztani, hogy mikor menjünk el nyaralni családostul. Az utóbbi öt évben rutinosabbak vagyunk, már előző évben lefoglaljuk azt a hetet, amikor mindenki el tud menni” – mesélte a zenész.