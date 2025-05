Mező Misi: „Mindig bajban vagyunk”

Június 6-án különleges koncerttel tér vissza a Magna Cum Laude a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra, ahol 14 év után ismét együtt lépnek fel az ABS Big Banddel. A zenekar frontembere, Mező Misi szerint ez az esemény nemcsak a rajongóknak, hanem számukra is ünnep. „Ez egy teljesen más zeneiség. Nem véletlenül nem csinálunk sok ilyen koncertet, mert ez nekünk is egyfajta ünnep” – árulta el Misi a színház sajtótájékoztatóján, aki arról is beszélt lapunknak, hogy a sikereknek és a sok koncertnek megvan a maga ára, mivel nagy tervezést igényel a családi nyaralás leszervezése.

Mező Misi háromgyerekes apukaként sohasem unatkozik (Fotó: Török Gergely)

Mező Misi családja az énekes mindene

A koncert gerince a jól ismert dalokra épül majd, mint a „Pálinka dal” vagy a „Színezd újra”, de a Big Band-átiratoknak köszönhetően ezek új fényben csendülnek fel. Emellett meglehet, hogy néhány új dalt is bemutatnak a színpadon.

„Folyamatosan írjuk a dalokat, de a Big Banddel egészen más fellépni. A koncert váza hasonló lesz, mint 14 éve, de tartogatunk azért meglepetéseket” – ígéri a zenész.

Mező Misi számára a család mindig is kiemelt fontosságú volt. Háromgyermekes édesapaként gyakran beszél arról, mennyire fontos számára a családi harmónia és az együtt töltött idő.

Mindig bajban vagyunk, amikor egy hetet kell kiválasztani, hogy mikor menjünk el nyaralni családostul. Az utóbbi öt évben rutinosabbak vagyunk, már előző évben lefoglaljuk azt a hetet, amikor mindenki el tud menni

– mesélte a zenész.

Mező Misi és az együttes a húrok közé csapott a sajtótájékoztatón (Fotó: Török Gergely)

Varázslatos szerelmi történet fűzi a feleségéhez

A feleségével való megismerkedésük története is különleges: egy koncerten szólította meg őt a színpadról, ami végül egy életre szóló kapcsolat kezdetét jelentette. Misi büszkén meséli, hogy felesége még mindig bomba formában van, és hogy az ő támogatása nélkül nem lenne az, aki ma.

„Szerencsésnek érzem magam, mert a feleségem három gyermek után is úgy néz ki, mint egy modell. Genetika is, tett is érte. Nyolc hónaposan még rendszeresen úszni járt” – mondta el egy interjúban a Ripost-nak anno.

A zenekar tagjai közötti kapcsolat is szoros: