Orbán Viktor kijelentette: a biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Orbán Viktor egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A bejegyzésben arról írt, hogy mi a stabil jövő záloga, valamint köszöntet mondott azoknak, akik részt vettek a tavalyi Háborúellenes Gyűléseken.
A felvételen megszólal Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere.
A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a Háborúellenes Gyűléseken!
– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Íme a videó:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre