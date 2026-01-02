RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: a biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga

Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 10:50
Módosítva: 2026.01.02. 11:32
Orbán Viktor egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A bejegyzésben arról írt, hogy mi a stabil jövő záloga, valamint köszöntet mondott azoknak, akik részt vettek a tavalyi Háborúellenes Gyűléseken.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A felvételen megszólal Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere.

A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a Háborúellenes Gyűléseken!

– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Íme a videó:

 

