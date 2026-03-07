Meghatódtak a rajongók: Dua Lipa ritkán látott fotókkal ünnepelte az édesapját

A szuperszexi énekesnő, Dua Lipa jelentős napot ünnepelt, hiszen édesapja, Dukagjin Lipa március 5-én töltötte be az 57. életévét.

Dua Lipa az édesapja születésnapja alkalmából ritkán látott gyerekkori fotókat osztott meg közösségi oldalán / Fotó: AFP

Dua Lipa megmutatta milyen különleges a kapcsolata az édesapjával

A háromszoros Grammy-díjas albán származású angol énekesnő ritkán látott fotókkal engedett bepillantást édesapjával való kiegyensúlyozott kapcsolatába a hűséges követők számára. A gyerekkori fotók központjába az apa-lánya kapcsolat áll, melyekben egyértelműen jól látható az a harmónia és a klasszikus apa-lánya rajongás. Dua Lipa a gyerekkori fotókon kívül mostani képek között is feltűnik a támogató és védő apuka személyében, Dukagjin Lipa. Az 57 éves férfi szinte le sem tagadhatja a lányát, annyira szemmel látható a hasonlóság és a jellegezetes arcvonások közöttük.