Meghatódtak a rajongók: Dua Lipa ritkán látott fotókkal ünnepelte az édesapját
Dua Lipa nemcsak édesapját, hanem a rajongókat is meglepte a ritkán látott gyerekkori fotóival a közösségi oldalán.
A szuperszexi énekesnő, Dua Lipa jelentős napot ünnepelt, hiszen édesapja, Dukagjin Lipa március 5-én töltötte be az 57. életévét.
Dua Lipa megmutatta milyen különleges a kapcsolata az édesapjával
A háromszoros Grammy-díjas albán származású angol énekesnő ritkán látott fotókkal engedett bepillantást édesapjával való kiegyensúlyozott kapcsolatába a hűséges követők számára. A gyerekkori fotók központjába az apa-lánya kapcsolat áll, melyekben egyértelműen jól látható az a harmónia és a klasszikus apa-lánya rajongás. Dua Lipa a gyerekkori fotókon kívül mostani képek között is feltűnik a támogató és védő apuka személyében, Dukagjin Lipa. Az 57 éves férfi szinte le sem tagadhatja a lányát, annyira szemmel látható a hasonlóság és a jellegezetes arcvonások közöttük.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre