Forró látvány: hihetetlenül szexi fotók érkeztek a magyarok kedvenc énekesnőjéről

Szinte már nehéz eldönteni, hogy Dua Lipa énekesnő vagy modell, hiszen a gyönyörű előadóművész rendszeresen elkápráztatja a rajongóit szexi fotóival.

Dua Lipa szépsége a rajongókat is elbűvölte Fotó: NurPhoto via AFP

Hihetetlenül szexi fotók érkeztek Dua Lipáról

Dua Lipa most is egy olyan bejegyzést jelentkezett a közösségi oldalán, amely láttán ámulnak és bámulnak a követői. Az énekesnő legújabb posztjában egy parfümöt reklámoz, miközben hihetetlen szexi fotók és videók készültek róla.

Ennek a szabadságnak más íze van. Az új LIBRE Berry Crush

– írja a csinos énekesnő.