Forró látvány: hihetetlenül szexi fotók érkeztek a magyarok kedvenc énekesnőjéről
A rajongók nem tudnak betelni a szépségével. Mutatjuk!
Szinte már nehéz eldönteni, hogy Dua Lipa énekesnő vagy modell, hiszen a gyönyörű előadóművész rendszeresen elkápráztatja a rajongóit szexi fotóival.
Hihetetlenül szexi fotók érkeztek Dua Lipáról
Dua Lipa most is egy olyan bejegyzést jelentkezett a közösségi oldalán, amely láttán ámulnak és bámulnak a követői. Az énekesnő legújabb posztjában egy parfümöt reklámoz, miközben hihetetlen szexi fotók és videók készültek róla.
Ennek a szabadságnak más íze van. Az új LIBRE Berry Crush
– írja a csinos énekesnő.
A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, ódákat zengenek róla a kommentek között.
„Istennő” – lelkesedett az egyik hozzászóló.
„Gyönyörű” – fogalmazott egy másik követő.
„Nem tudok betelni a szépségeddel” – jegyezte meg harmadik kommentelő.
Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Dua Lipáról készült fotók és videók:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre