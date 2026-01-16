RETRO RÁDIÓ

Forró látvány: hihetetlenül szexi fotók érkeztek a magyarok kedvenc énekesnőjéről

A rajongók nem tudnak betelni a szépségével. Mutatjuk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 21:00
szexi dögös Dua Lipa énekesnő

Szinte már nehéz eldönteni, hogy Dua Lipa énekesnő vagy modell, hiszen a gyönyörű előadóművész rendszeresen elkápráztatja a rajongóit szexi fotóival.

Dua Lipa
Dua Lipa szépsége a rajongókat is elbűvölte Fotó: NurPhoto via AFP

Hihetetlenül szexi fotók érkeztek Dua Lipáról

Dua Lipa most is egy olyan bejegyzést jelentkezett a közösségi oldalán, amely láttán ámulnak és bámulnak a követői. Az énekesnő legújabb posztjában egy parfümöt reklámoz, miközben hihetetlen szexi fotók és videók készültek róla.

Ennek a szabadságnak más íze van. Az új LIBRE Berry Crush

– írja a csinos énekesnő.

A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, ódákat zengenek róla a kommentek között.

„Istennő” – lelkesedett az egyik hozzászóló.

„Gyönyörű” – fogalmazott egy másik követő.

„Nem tudok betelni a szépségeddel” – jegyezte meg harmadik kommentelő.

Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Dua Lipáról készült fotók és videók:

 

