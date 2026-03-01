Tücsi már miniszoknyában fagyizott a kislányával – Fotók
Nem vártak túl sokat. A tavaszias idő kicsalta a természetbe Tücsit és családját.
Aryee Claudia Dedei, ismertebb nevén Tücsi imádja a jó időt és családjával minden lehetőséget megragad, hogy a szabadban mókázhassanak. A tavasz pedig be is robbant a hétvégén, a hőmérő is több mint 10 fokot mutatott. Így a sztármami nem is várt tovább, karon ragadta családját és kimozdultak.
Tücsi fagyizni és biciklizni volt a családjával
Tücsi egy vadító fehér miniszoknyában látható a fotókon, a bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy megették az év első fagyiját is. Tücsi egyébként kislányát is megmutatta beszámolójában, sőt azt is, hogy milyen ügyesen biciklizik már egyedül. Valamint a lapozható képek között férje is felbukkan, amint együtt bringáznak Budapesten.
Annyira imádtuk a mai napot, az idei első fagyival!
– írta bejegyzésében Tücsi.
