RETRO RÁDIÓ

Tücsi már miniszoknyában fagyizott a kislányával – Fotók

Nem vártak túl sokat. A tavaszias idő kicsalta a természetbe Tücsit és családját.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 18:30
aryee claudia dedei fagyizás budapesten tücsi család kislány

Aryee Claudia Dedei, ismertebb nevén Tücsi imádja a jó időt és családjával minden lehetőséget megragad, hogy a szabadban mókázhassanak. A tavasz pedig be is robbant a hétvégén, a hőmérő is több mint 10 fokot mutatott. Így a sztármami nem is várt tovább, karon ragadta családját és kimozdultak. 

Tücsi fagyizni és biciklizni volt a családjával
Tücsi fagyizni és biciklizni volt a családjával / Fotó: MW

Tücsi fagyizni és biciklizni volt a családjával 

Tücsi egy vadító fehér miniszoknyában látható a fotókon, a bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy megették az év első fagyiját is. Tücsi egyébként kislányát is megmutatta beszámolójában, sőt azt is, hogy milyen ügyesen biciklizik már egyedül. Valamint a lapozható képek között férje is felbukkan, amint együtt bringáznak Budapesten. 

Annyira imádtuk a mai napot, az idei első fagyival! 

– írta bejegyzésében Tücsi

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu